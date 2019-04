Jarrel Miller positivo a un test antidoping: a rischio il big match con Anthony Joshua

Jarrell Miller è stata trovato positivo a un controllo antidoping svolto lo scorso 20 marzo, nel campione sarebbe stato trovato il GW1516: si tratta di una sostanza illegale utilizzata per perdere peso, il pugile britannico ne avrebbe fatto uso in avvicinamento alla super sfida contro Anthony Joshua valida per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Il prossimo 1° giugno, infatti, l’inglese sarebbe dovuto salire sul ring del Madison Square Garden per affrontare l’inglese ma gli è stata tolta la licenza per combattere a New York e soltanto un riscontro negativo del campione B potrebbe permettergli di presentarsi negli USA per combattere.

Il soprannominato Big Baby ha sempre avuto dei problemi con il peso, basti pensare che in occasione dell’ultimo match vinto contro Bogdan Dinu la bilancia era arrivata a toccare i 142 kg. Anthony Joshua, icona della categoria regina insieme a Wilder e Fury, è alla ricerca di un nuovo avversario: cancellare l’evento del 1° giugno con l’impianto già tutto esaurito è ormai impossibile. Il nome più probabile è quello di “King Kong” Ortiz, più indietro i vari Pulev, Hunter, Charr, Kownacki.