Manny Pacquiao infinito! Il 40enne è campione del mondo WBA. Thurman si arrende per split decision

Manny Pacquiao si è laureato Campione del Mondo WBA dei pesi welter, l’eterno filippino ha sconfitto Keith Thurman per split decision (115-112, 115-112, 113-114) e ha così conquistato il titolo iridato di fronte alla folla del Grand MGM Arena di Las Vegas (USA) dove ormai quattro anni fa andò in scena il match epocale con Floyd Mayweather. Il 40enne, che ora ha ritoccato il proprio record (62 vittorie, 7 sconfitte, 2 pareggi), ha battuto il 30enne americano che era reduce da 29 successi a fronte di zero passi falsi. L’asiatico si conferma un’icona del pugilato internazionale, un uomo dalla carriera infinita e sempre in grado di regalare emozioni con una classe cristallina nonostante l’avanzare dell’età.

Manny Pacquiao, già Campione del mondo in otto categorie di peso differenti, prosegue nella sua marcia trionfale dopo il rientro e ora potrebbe anche avere la possibilità di riunificare le cinture. Il match è stato molto combattuto, il filippino è partito a spron battuto e ha messo ko il rivale nel corso del primo round grazie a un micidiale destro e poi ha picchiato con grande classe nelle prime cinque riprese doppiando bene i colpi. Thurman si è però risvegliato all’improvviso, è salito in cattedra e ha offerto dei lampi di lusso mettendo in difficoltà il fuoriclasse. Pacquiao ha sofferto, era a corto di energie ma ha portato a casa la fondamentale decima ripresa che ha fatto pendere in proprio favore i cartellini di due giudici.