Mike Tyson, altra dichiarazione shock: “Fumo 40 mila dollari di marijuana al mese”

Passano gli anni, ma non mancano mai i modi di rendersi protagonista. Anche lontano dal ring Mike Tyson, stella della boxe, continua a far parlar di sé. Lo statunitense, ormai 53enne, dopo aver chiaramente dichiarato di usare l’urina dei propri figli per scappare ai test antidoping, oggi ha nuovamente monopolizzato le prime pagine. Clamorosa la sua dichiarazione: “Fumo circa 40 mila dollari di marijuana al mese“.

Ricordiamo che in California il consumo di erba è legale a scopo ricreativo. Lo stesso Tyson possiede un ranch a circa 100 chilometri da Los Angeles nel quale produce proprio marijuana. Eben Britton, socio di Tyson, ha affermato che loro due e gli altri dipendenti consumano insieme circa 10 tonnellate di marijuana al mese.

