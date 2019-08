Mike Tyson confessa: "Usavo un pene finto e l'urina dei miei figli per superare l'antidoping"

Sabato scorso, 3 agosto, aveva stupito la storia di DJ Cooper, giocatore di basket squalificato per due anni perché risultato "incinto" all'esame antidoping. Cooper aveva utilizzato l'urina di un'amica, che non sapeva però di essere in stato interessante. In un'intervista senza filtri concessa a ESPN, anche Mike Tyson, ex-campione dei pesi massimi, ha confessato di essere ricorso alla stessa pratica per eludere i controlli antidoping: nella sua autobiografia, l'ex-pugile ha ammesso di aver fatto uso di cocaina prima di alcuni incontri.

" Anch'io usavo l'urina di mia moglie, ma poi un giorno lei mi disse: 'Guarda che rischi che ti trovino incinto...'. Allora pensai che fosse meglio usare quella dei miei figli. "

Tyson ha anche fornito dettagli sulle modalità dell'esame e sul "trucco" utilizzato per distogliere l'attenzione del personale medico, perché non scoprisse il misfatto.

" Usavo un 'whizzinator', ossia un pene finto. La maggior parte degli uomini, anche omosessuali, si imbarazzano quando mostri loro il pene. Quando lo tiravo fuori, i dottori si giravano dall'altra parte e mi lasciavano fare da solo. "

Tyson è sposato dal 2009 con Lakiha "Kiki" Spicer, terza moglie dopo Robin Givens (1988-1989) e Monica Turner (1997-2003). Tyson ha avuto 8 figli, ma nel 2009 ha sofferto la dolorosissima scomparsa della figlia Exodus quando aveva soltanto quattro anni.