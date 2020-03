Mike Tyson: "Ero malato di sesso. Ho fatto orge con mamme e sorelle di tutti i miei conoscenti"

Chi l’ha detto che per condurre un podcast di successo serva una voce perfetta? Quella di Mike Tyson, sottile tanto quanto un sospiro, ha conquistato il business dei podcast sportivi. Il suo celebre difetto di pronuncia non sembra avergli impedito di raccogliere milioni di visualizzazioni grazie a Hotboxin, il suo programma su Youtube. Tra ospiti della Hollywood che conta, come Eminem o Jimmy Kimmel, Tyson è riuscito a catalizzare l’attenzione di molti nostalgici della boxe rivelando aspetti intimi di sé, tutti collegati al suo turbolento passato.

Nella puntata con Sugar Ray Leonard ha pianto, ricordando quell’Iron Mike che conquistò una nazione intera, ma che conosceva solo la guerra e nient’altro. Il passato violento di Tyson è ben noto a tutti. Da vittima di bullismo per le strade a spietato esecutore di violenza tra le corde del ring. Una vita vissuta all’insegna della sregolatezza, Iron Mike conserva migliaia di segreti nella sua casa di Brooklyn, che poco a poco sta rivelando nel suo "salotto" di Hotboxin’. Negli anni ’90 il mondo era ai suoi piedi, e Mike ne approfittò per soddisfare le sue follie:

" Ho fatto sesso e orge con mamme, sorelle e cugine di tutte le persone che conoscevo. Ero malato. Così malato da non avere idea di essere malato. Quando vivevo a Las Vegas avevo accesso alla zona VIP di tutti i locali notturni e avevo una ragazza che faceva la prostituta. "

mike TysonGetty Images

Ma il Mike di oggi, tornato alla vita civile, non vuole più tornare indietro. Quel ragazzo irrequieto non era altro che un arnese prestato allo spettacolo della guerra, modellato a piacere da chi lucrava sulla sua dote distruttrice. Le donne, come la droga, erano il palliativo utilizzato dal manager Don King per mantenere lo status quo e i suoi incassi basati sulla pelle di Mike. Così, a poco a poco, l’impeto bestiale fu domato, fino a concentrarsi solo negli angoli di mondo esterni al ring. L’ultimo Mike Tyson non era altro che l’ombra della sua gioventù, corrotto e sgonfiato dalla vita notturna. Fu l’inizio di una rovina umana, oltre che finanziaria.

Mike tyson, Don KingEurosport

Nel 1992 gli fu rivolta un’accusa di stupro da parte di Desiree Washington, che portò a una condanna di 10 anni. Ne scontò solo 3. Molti testimoni hanno raccontato aneddoti sulle abitudini degenerate di Iron Mike prima del declino: ogni giorno andava a letto con 15 donne differenti. La sua guardia del corpo ha rivelato che Tyson possedeva una lista sulla quale erano registrate più di 1300 donne da tutta l’America, e che la conservava gelosamente ovunque, anche in occasione dei suoi match.

" Adesso non voglio che quella persona che ero prima esca di nuovo. Perché con quella persona potrebbe uscire anche l’Inferno. Può sembrare che io sia un tipo duro, ma odio quel ragazzo. Ho paura di lui. "