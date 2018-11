Mondiali di boxe, le speranze di medaglia dell’Italia: Mesiano per il bis, Testa per il riscatto

È tutto pronto a New Delhi per i Mondiali 2018 di boxe femminile che si disputeranno dal 15 al 24 novembre. L’Italia ha tutte le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante, le azzurre saliranno sul ring per andare a caccia di medaglie, ma conosciamo nel dettaglio quali sono le nostre carte migliori.

Si punta tanto su Irma Testa, il volto simbolo della boxe femminile azzurra. La stagione della 20enne campana, impegnata tra le 60 kg, non è stata delle migliori come testimonia l’eliminazione agli ottavi di finale degli Europei (out contro la Potkonen), ma in questa occasione potrebbe farsi largo e sognare il primo podio iridato della carriera.

Alessia Mesiano si presenta da campionessa del Mondo dei 57 kg, vola in India per ruggire e per fare la differenza come ci ha abituato negli ultimi anni. La quasi 27enne laziale è però reduce dall’eliminazione agli ottavi di finale degli Europei, dunque bisogna capire se da giugno a oggi è riuscita a trovare la forma giusta per poter difendere il titolo iridato nel miglior modo possibile.

Flavia Severin si presenta da campionessa europea dei supermassimi e sogna di ripetersi anche in questa rassegna iridata mentre Angela Carini (69 kg) può essere una outsider di lusso visto che ha già brillato tra le categorie giovanili. Attenzione anche ad Assunta Canfora (75 kg), già bronzo agli ultimi Europei.