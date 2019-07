Settimana molto triste per il mondo della boxe: dopo il 28enne russo Maxim Dadashev, muore anche il 23enne argentino Hugo Alfredo Santillan, sempre a causa dei danni riportati dopo un incontro.

Il ragazzo argentino aveva combattuto sabato contro l'uruguayano Eduardo Javier Abreu a San Nicolas in quel di Buenos Aires in un match valido per i pesi superleggeri: Santillan è collassato durante la proclamazione del vincitore, è stato prontamente trasportato in ospedale ma da subito si è capito che ci sarebbe stato poco da fare. Il ragazzo, soprannominato "Dinamita", è infatti finito in coma e da lì non si è più ripreso. Giovedì sera la notizia del suo decesso.

Santillan era un pugile professionista dal 2015 e in carriera aveva disputato 27 incontri: 19 vittorie, 6 sconfitte, 2 pareggi il suo score.

La stessa sua sorte era toccata appena tre giorni prima al 28enne russo Maxim Dadashev: anch'egli era andato in coma in seguito ai colpi subìti dall'avversario, il portoricano Subriel Matias, in occasione di un match valido per i superleggeri Ibf a Oxon Hill, nel Maryland lo scorso venerdì. In quel caso è stato l'allenatore del pugile russo Buddy McGirt a sospendere l'incontro all'11° round.

Si chiude quindi un mese tragico per il pugilato: il 15 luglio infatti si era registrato il decesso di Pernell Whitaker, considerato il miglior pugile del mondo tra il 1993 e il 1997. In questo caso però si è trattato di un incidente stradale, che ha messo fine alla sua vita a 55 anni.