Oleksandr Gvodzyk in ospedale dopo il match con Beterbiev: commozione cerebrale a causa di 3 ko

Oleksandr Gvodzyk è finito in ospedale dopo il match contro Artur Beterbiev andato in scena venerdì notte. I due pugili stavano combattendo per l’unificazione delle cinture mondiali IBF e WBC dei pesi massimi leggeri, Gvodzyk era in vantaggio di un paio di punti sui cartellini di due giudici dopo otto round ma il russo si è letteramente scatenato nel corso della decima ripresa quando ha mandato il rivale al tappeto per ben tre volte costringendo così l’arbitro a sospendere l’incontro.

Beterbiev si è così laureato Campione del Mondo IBF e WBC dei massimi leggeri, ha mandato all’ospedale (in maniera involontaria, chiaramente) il secondo avversario nel giro di un anno: in passato era successo al canadese Adonis Stevenson che entrò in coma ed ebbe gravi conseguenze a livello cerebrale. Piccola commozione cerebrale anche per l’ucraino Gvodzyk ma fortunatamente non ci sarebbero dei riversamenti di sangue e i medici sono ottimisti su un pronto recupero anche se il pugile dovrà sottoporsi a diversi accertamenti medici imposti dalla Commissione atletica della Pennsylvania prima di tornare sul ring. Settimana davvero molto difficile per la boxe dopo la morte di Patrick Day in seguito ai colpi rimediati proprio durante un incontro, il terzo decesso dell’anno dopo quelli di Martin Dadashev e Hugo Santillan.