Pacquiao-Broner: per il mondiale WBA pesi welter, L'eterno filippino difende la cintura

Sabato 19 gennaio andrà in scena il primo big match del 2019 per quanto riguarda il pugilato, alla MGM Arena di Las Vegas si affronteranno Manny Pacquiao e Adrien Broner pronti a contendersi il Mondiale WBA dei pesi welter. Da una parte il 40enne filippino detentore della cintura, dall’altra il 29enne statunitense che vuole realizzare l’impresa.

L’asiatico difenderà il titolo conquistato questa estate dopo il suo eccezionale rientro sulle scene battendo Lucas Matthysse. Pacquiao è stato capace di laurearsi Campione del Mondo in otto categorie di peso differenti (dai mosca ai superwelter). Stiamo parlando i un’icona indiscussa del pugilato contemporaneo, ha dato vita al leggendario match del secolo contro Floyd Mayweather. Pac Man vorrà ritoccare sicuramente il suo record di 60 vittorie (7 sconfitte e 2 pareggi nella sua lunghissima carriera incominciata più di venti anni fa, nel 1998-1999 fu campione WBC dei mosca). Siamo al cospetto di un atleta talentuoso e indomito, dalla classe cristallina e ben capace di difendersi, non ha il colpo del ko (anche se contro Matthysse si impose prima del limite) ma riesce sempre a minare le certezze dell’avversario.

Adrien Broner è sicuramente meno conosciuto presso il grande pubblico, non è una figura iconica ma è un grandissimo campione che si è guadagnato con pieno merito il diritto di sfidare Pacquiao e di inseguire il titolo. Il 29enne nativo di Cincinnati, con un record di 33 vittorie (24 per ko) e 3 sconfitte (oltre a un pareggio), si è laureato Campione del Mondo in quattro categorie di peso differenti (superpiuma, leggeri, welter, superleggeri) e spera di ritornare padrone di quella cintura tra i 67 kg che indossò nel 2013 prima di perderla contro l’argentino Marcos Maidana. Il ribattezzato The Problem non combatte dallo scorso aprile quando pareggiò contro il connazionale Jessie Vargas e la sua ultima vittoria risale addirittura a due anni fa (18 febbraio 2017 contro l’americano Adrian Granados). Broner cerca un vero e proprio rilancio, la sfida contro Pacquiao rappresenta un vero e proprio crocevia per la seconda parte della carriera di questo pugile che ha tutte le carte in regola per fronteggiare il quotato rivale.