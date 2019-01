Pacquiao "Ho lavorato tanto per vincere. Mayweather? Voglio il match!". Broner furioso "Ho vinto io"

Manny Pacquiao ha scritto una nuova pagina di storia del pugilato e si è confermato Campione del Mondo WBA dei pesi welter sconfiggendo Adrien Broner ai punti con verdetto unanime. Il 40enne filippino ha dettato legge alla MGM Arena di Las Vegas (USA) annichilendo l’avversario sotto ogni punto di vista e le dichiarazioni rilasciate al termine dell’incontro testimoniano tutta la sua gioia: “Sono molto contento perché ho fatto il meglio in questo combattimento. Abbiamo lavorato molto in allenamento per conquistare questa vittoria. Sono molto felice, Dio mi ha dato il dono di potermi esprimere al massimo anche a 40 anni. A un certo punto i miei allenatori mi hanno detto di non andare avanti perché lui aspettava. Ho dimostrato che la mia carriera non è finita, lo avevo già dimostrato contro Matthysse nell’ultimo match. Nel settimo e nel nono round ho provato a metterlo ko, potevo provare a spingere di più ma il mio allenatore mi ha detto di aspettare, di non buttarmi in avanti“.

Gli viene poi chiesto se gli piacerebbe sfidare nuovamente Floyd Mayweather a quattro anni di distanza dal match del secolo:

" Io voglio combattere, se lui tornerà sul ring e vorrà tornare a fare la boxe allora io ci sono. Adesso non ho un piano in merito, sono contento di servire la mia gente in qualità di senatore e ringrazio tutti i filippini che hanno seguito questo incontro "

Adrien Broner ha invece inveito contro la giuria: