Pesi mediomassimi Wba: Pascal batte Jack e difende il titolo

Il canadese di origine haitiana Jean Pascal ha mantenuto il titolo di campione dei pesi mediomassimi Wba alla State Farm Arena di Atlanta, battendo lo svedese Badou Jack in un duro e serrato incontro, deciso ai punti (114-112, 114-112, 112-114). Al termine ha ringraziato il suo avversario, definendolo "un ottimo pugile". "Ma la boxe è così, ho vinto", ha aggiunto. Per Pascal, che ha difeso per la prima volta il titolo, è la 35/a vittoria in 43 incontri. Terzo ko invece per Jack in 28 incontri.