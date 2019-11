Rivoluzione a Tokyo 2020: punteggi dopo ogni round e battaglia contro i giudici corrotti

Il CIO lancia la sua guerra contro i giudici corrotti nella boxe in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’annuncio è arrivato direttamente da Losanna e rappresenta una vera e propria rivoluzione (quanto mai attesa e condivisibile) per fare pulizia e chiarezza nel mondo del pugilato e, soprattutto, su chi dovrebbe giudicarlo da super partes. In cosa consisterà questa nuova era? Il rinnovato regolamento del CIO informa che ai Giochi nipponici i punteggi saranno comunicati già al termine di ogni round, e non più solamente a fine incontro. “L’obiettivo è ridare trasparenza e credibilità ai risultati della boxe dopo i veleni di Rio 2016” le parole di Morinai Watanabe riportate dal Corriere dello Sport, supervisore della Aiba, nominato per salvare la Federboxe mondiale.

Ma le novità non si fermano qui. Per evitare i numerosi verdetti contestati come accaduto a Rio, saranno prese misure decisamente rigide anche sui criteri di selezione di arbitri e giudici.

" Saremo molto attenti nella scelta, dalla quale sono già stati esclusi tutti quelli che erano presenti in Brasile nel 2016. Inoltre Tokyo 2020 sarà proibita anche per i dirigenti Aiba degli ultimi 3 anni "

Una soluzione drastica, ma inevitabile, per uno sport che era a forte rischio cancellazione dai Giochi Olimpici non più tardi di pochi mesi fa. Il salvataggio del CIO è arrivato puntuale e inesorabile, dopo i disastri dell’edizione precedente, dalla quale vennero sospesi o congelati dalle proprie funzioni ben 36 tra arbitri e giudici. Il caso più clamoroso fu quello del russo Evgeny Tishchenko che vinse la medaglia d’oro nei 91kg, senza aver sostanzialmente fatto suo nemmeno un incontro, a spese anche del nostro Clemente Russo nei quarti di finale in un match per molti scandaloso.

alessandro.passanti@oasport.it