Tyson Fury batte Wallin ai punti: ora sfida mondiale con Wilder

Il pugile britannico Tyson Fury, seriamente ferito al sopracciglio sinistro nel terzo round, è riuscito a sconfiggere lo svedese Otto Wallin ai punti sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada). Fury, 31 anni, ex campione dei pesi massimi Wba, Wbo e Ibf, ha vinto con decisione unanime da parte dei giudici (116-112 / 117-111 / 118-110) dopo 12 round in cui ha ancora una volta ha dimostrato la sua capacità di invertire una brutta situazione. Si tratta della sua 29esima vittoria, di cui 20 prima del limite. Fury, soprannominato Gipsy King, ha inflitto la prima sconfitta allo svedese in 22 incontri e si lancia adesso verso il match in programma il 22 febbraio contro lo statunitense Deontay Wilder, incontro valido per il mondiale pesi massimi Wbc.

"Mi sono ferito presto e quel colpo ha cambiato completamente il combattimento. Per la maggior parte dell'incontro non ho potuto vedere", ha detto il pugile britannico Fury al termine del match vinto lo svedese Ott Wallin sul ring di Las Vegas, in Nevada. L'ex campione del mondo si è ferito al sopracciglio destro nel corso del terzo round e dopo l'incontro è stato portato in ospedale per ricucire il taglio. "Ho fatto del mio meglio ma Tyson è un grande campione", ha dichiarato Wallin, alla sua prima sconfitta dopo 22 incontri.