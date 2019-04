Una notte stellare di boxe su Eurosport: Lomachenko vs Crolla per il Mondiale leggeri WBA-WBO

Eurosport è sul ring. Nella notte fra venerdì 12 e sabato 13 aprile, l’ucraino Vasyl Lomachenko metterà in palio i suoi titoli mondiali dei Leggeri WBO e WBA sfidando Anthony Crolla, pugile inglese di origini italiane ed ex-campione del mondo dei Leggeri WBA (2015-2016). La Fight Card dello Staples Center di Los Angeles sarà trasmessa sabato 13 aprile dalle 2:50 in diretta su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) e su Eurosport Player, in replica sabato 13 aprile alle 22:00 e lunedì 15 aprile alle 20:30.

Dopo il grande successo degli eventi di Roma, a Cinecittà per il Titolo Internazionale WBC dei Pesi Supermedi e al Convention Center La Nuvola con il Titolo del Mediterraneo Superpiuma IBF, Eurosport sale sul ring di Los Angeles per una notte di assoluto spessore, con il commento di Fabio Panchetti e Renato De Donato. Prima di Lomachenko vs Crolla infatti, il sotto-clou dello Staples Center prevede altri 4 incontri: Guido Vianello vs Lawrence Gabriel in 6 riprese, Janibek Alimkhanuly vs Cristian Olivas, Mike Alvarado vs Arnold Barboza e Gilberto Ramirez vs Tommy Karpency.

Per il peso massimo Guido Vianello (2-0-0), The Gladiator, pugile romano ventiquattrenne, sarà il terzo match da professionista con uno score di due incontri vinti per k.o. Vianello ha debuttato da pro l’8 dicembre 2018 al Madison Square Garden di New York, battendo in due riprese Luke Lyons. Il suo avversario di sabato - Lawrence Gabriel, statunitense trentaduenne - ha uno score di 3-1-1. Da dilettante, Vianello ha partecipato ai Giochi Olimpici di Rio 2016 nella categoria supermassimi.