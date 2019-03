Wladimir Klitschko verso il rientro a 43 anni: c'è un’offerta faraonica di Dazn

Un’offerta ad otto cifre è sempre difficile da rifiutare. Non fa eccezione il 43enne Wladimir Klitschko. Dopo i tanti rumours e le voci fuori dal ring, iniziano ad arrivare le prime conferme: Dazn è disponibile a versare 70 milioni di euro all’ex detentore dei titoli WBA, IBF e WBO (due volte) dei pesi massimi, oltre che della corona IBO. Tra i migliori pugili della sua categoria di sempre, l’ucraino era uscito dal giro, sconfitto dal britannico Anthony Joshua nell’aprile 2017, e potrebbe clamorosamente tornare a combattere.

Un accordo che, leggendo le cronache, prevede tre match per il gigante di Kiev: il primo incontro in Germania con un avversario presente nella top-10 mondiale e poi il secondo e il terzo al Wembley Stadium di Londra vedendosela contro i due pugili britannici che lo hanno sconfitto negli ultimi due combattimenti, ovvero il campione unificato WBA, IBF e WBO dei pesi massimi Joshua e l’imbattuto “Gipsy King” Tyson Fury. I tre combattimenti potrebbero aver luogo già nel 2019, a maggio, settembre e dicembre e se Klitschko vincesse, gli sarebbe offerto di diventare ambasciatore Dazn.

Un ritorno, quindi, dagli effetti agonistici ed economici rilevanti, considerando la carriera dell’atleta dell’Est con ben 53 vittorie prima del limite sulle 64 totali, tenendo conto delle 23 difese dei titoli da lui detenuti. Certo, l’aver chiuso la carriera con due sconfitte consecutive, per mano dei due boxer precedentemente citati può rappresentare una motivazione in più per rimettersi in discussione. Di sicuro, l’offerta è allettante.

