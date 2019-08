Alonso parteciperà alla Dakar? Le ultime voci, spagnolo vicinissimo al Rally Raid con Toyota

Fernando Alonso potrebbe partecipare alla Dakar 2020 come riporta France Television. Secondo l’emittente transalpina, il due volte Campione del Mondo di Formula Uno sarebbe pronto per prendere parte al Rally Raid più prestigioso e importante al mondo che come da tradizione si correrà a gennaio. Lo spagnolo dovrebbe essere al volante di una Toyota con Marc Coma nel ruolo di copilota, una spalla di lusso visto che ha vinto la competizione per ben cinque volte in sella a una moto KTM. Già da tempo si parlava della possibilità di una partecipazione del 38enne a questa kermesse, ma tutto era rimasto in dubbio visto che Fernando Alonso sta cercando di capire se ci sono delle possibilità di tornare in F1 a breve termine.

Si attende l’ufficialità ma ormai sembra quasi sicuro che l’asturiano si cimenterà con una delle corse più massacranti al mondo, una competizione che non si può improvvisare e che va preparata con grande meticolosità (in primavera si era allenato sullo sterrato in Sudafrica) e punterà naturalmente al successo come ha sempre fatto nella sua gloriosa carriera. L’ex alfiere di Ferrari, Renault e McLaren non corre dalla trionfale 24 Ore di Le Mans che gli ha consegnato anche il Mondiale WEC e insegue la Tripla Corona, per conquistarla dovrà però imporsi nella 500 Miglia di Indianapolis.