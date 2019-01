La startlist e l'elenco completo dei partecipanti nella categoria auto

Il mitico appuntamento di inizio stagione con il Rally Dakar 2019 è ormai alle porte, con la partenza in programma il 7 gennaio dalla capitale peruviana di Lima. La 41esima edizione della competizione rallistica più famosa ed importante del mondo si disputerà integralmente in Perù con un percorso di 5500 chilometri prevalentemente composto da dune e deserto che riporterà la carovana a Lima per l’ultima delle dieci tappe in programma della manifestazione.

Nella competizione riservata alle auto al momento sono 101 gli equipaggi iscritti al Rally Dakar 2019 che proveranno ad arrivare in fondo ad una delle edizioni più dure e insidiose di sempre. La qualità del campo partenti è elevatissima, con la leggenda spagnola Carlos Sainz che proverà a bissare il titolo conquistato nella passata edizione (per la seconda volta in carriera) con il Team X Raid. Gli avversari accreditati per il successo finale però non mancano, con gli equipaggi X Raid guidati dai francesi Stephane Peterhansel (vincitore nel 2016 e 2017) e Cyril Despres, Sebastien Loeb con la sua 3008 DKR e la Toyota guidata da Nasser Al-Attiyah (primo nel 2011 e 2015) pronti a contendersi il primato in classifica generale. L’Italia sarà presente con 9 rappresentanti facenti parte di 5 equipaggi, tra cui spicca la 45enne Camelia Liparoti, che ci riprova dopo il quinto posto ottenuto nel 2018 nei SxS. Gli equipaggi completamente italiani saranno due, composti da Gianpaolo Bedin in coppia con Guido Toni e da Andrea Schiumarini supportato da Andrea Succi (co-pilota) e Massimo Salvatore (meccanico).