Alonso: "Vincere subito la Dakar? Audace pensarlo, non ci è riuscito Loeb"

La Dakar 2020 è ormai alle porte, la 42^ edizione del Rally Raid più prestigioso al mondo scatterà il prossimo 5 gennaio da Jeddah: sarà l’Arabia Saudita a ospitare questa corsa per la prima volta nella storia dopo le tante avventure in Africa e in Sud America. Uno dei grandi protagonisti di questa edizione sarà Fernando Alonso, il due volte Campione del Mondo di F1 sarà al volante della Toyota e cercherà di dire la sua al debutto nella manifestazione

Lo spagnolo non è comunque tra i favoriti della vigilia vista la sua scarsa esperienza ed è stato proprio l’iberico a dichiararlo in un’intervista concessa alla televisione nazionale spagnola:

" Vincere subito? Sarebbe molto audace pensarlo: persino Sebastian Loeb, il miglior pilota di rally della storia, non è riuscito a vincere la Dakar. E immaginate che io vengo dall’asfalto. Penso comunque che l’obiettivo sia quello di affrontare il rally come un’esperienza che mi arricchirà. "

Fernando Alonso sarà in coppia col co-pilota Marc Coma con la Hilux dello squadrone giapponese che può contare anche sul qatarino Nasser Al-Attiyah, vincitore uscente e grande favorito della vigilia. Tra gli altri pretendenti al titolo figurano Stephane Peterhansel sul Buggy Mini del team X-Raid e Jaku Przygonsi su Mini 4×4.