Edwin Straver non ce l'ha fatta: la Dakar piange la seconda vittima nell'edizione 2020

Ha lottato per oltre una settimana ma alla fine si è dovuto arrendere alla crudeltà di una corsa tanto suggestiva quanto tremenda. Gli organizzatori della Dakar questa mattina hanno annunciato la morte di Edwin Straver, 48enne pilota olandese che era rimasto gravemente ferito nell’undicesima e penultima tappa dell’edizione 2020 dello storico Rally Raid.

Straver aveva riportato gravi lesioni dopo un incidente, avvenuto lo scorso 16 gennaio, nella frazione da Shubaytah ad Haradh. Soccorso prontamente, il centauro olandese aveva riportato la frattura di una vertebra cervicale ed era andato in arresto cardiaco. Portato all’ospedale di Riyadh, Straver è rimasto ricoverato in rianimazione fino a mercoledì scorso, quando è stato trasferito in Olanda dove questo fine settimana è stato ufficializzato il decesso.

Alla terza partecipazione alla Dakar, Straver nel 2019 aveva chiuso al 30° posto nella classifica generale primeggiando nella classifica Original by Motul (riservata ai piloti senza assistenza). Straver è il secondo pilota a perdere la vita in questa edizione della Dakar, per la prima volta partita dall’Arabia Saudita. Il primo era stato il portoghese Paulo Goncalves, caduto durante la settima tappa sempre in moto.