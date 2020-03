Fernando Alonso: "Dopo l'estate deciderò se partecipare alla Dakar 2021"

Fernando Alonso di nuovo alla Dakar? È la domanda che tanti appassionati di motori si stanno ponendo, curiosi di capire se il campione spagnolo vorrà ripetere l’esperienza dello scorso gennaio. L’ex pilota di Formula 1 ha risposto ai fan nel corso di una videochiamata improvvisata da casa in compagnia di alcuni amici, nella quale ha parlato anche di come sta trascorrendo questo periodo di quarantena.

Alonso ha mostrato fiducia, convinto che riusciremo a superare questo momento difficile: Andremo avanti, non sarà facile, ma non ho dubbi su questo. L’incertezza, non sapendo quanto durerà questo periodo, è brutta, ma sta passando rapidamente facendo cose a casa che in genere non faccio mai perché viaggio sempre. In ogni caso, ho il privilegio di avere un piccolo giardino dove posso uscire per respirare un po’”. Non è facile trovare la motivazione per fare sport a casa – ha proseguito il pilota nato a Oviedo – puoi solo lavorare su un tappetino ma tutto conta poco. Prima ci proteggiamo, prima finirà tutto. Proprio ieri Indycar e la 500 miglia hanno dato le nuove date, ma fino a quando accade tutto questo, non c’è molto desiderio né di correre né di pensare di mettere un casco e fare gare”.

Riguardo alla Dakar 2021, Alonso ha detto: Deciderò dopo l’estate, perché tutto è stato rinviato, compreso il nuovo regolamento dalla Formula 1 fino al 2021, e devo ponderare bene se partecipare o meno l’anno prossimo. Se non sarà nel 2021, lo farò più in là“. Infine, l’ex pilota della Ferrari ha speso due parole per il documentario di Amazon Prime “Fernando”, che sarà incentrato proprio su di lui: “Stiamo guardando i primi episodi per vedere se tutto ciò che viene fuori può essere detto o meno, le mie squadre quest’anno ci hanno dato accesso e totale libertà a tutto e mi lascio guidare dalle raccomandazioni di chi fa la serie. Sarà qualcosa di abbastanza nuovo e divertente”.

