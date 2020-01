Fernando Alonso, la 2a tappa è un incubo: rompe la sospensione e perde 2 ore e mezza

Secondo giorno di gara in questa Dakar 2020 dai forti sapori sauditi. La Al Wajh-Neom da 393 km complessivi, con soli 26 di trasferimento e 367 di prova speciale, è stata una vera e propria sfida per gli equipaggi su un terreno tipicamente ghiaioso e senza le classiche dune.

A far la voce grossa, tra le auto, è stato il sudafricano Giniel de Villiers che con il crono di 03H 37′ 20” ha preceduto con la sua Toyota la Mini dell’argentino Orlando Terranova (+00H 03′ 57”) e l’emiratino Khalid Al Qassimi (Peugeot), distanziato di 00H 05′ 42”. Una prestazione di grande spessore di de Villiers, capace di interpretare al meglio, in termini di navigazione, l’ultimo tratto del percorso e di regolare tutti al traguardo. Non si può dire lo stesso per il saudita Yazeed Al Rajhi che con la Toyota è stato a lungo in testa a questa speciale. Poi, un errore ha vanificato il tutto e l’ha fatto precipitare in settima posizione con un ritardo di 00H 13′ 05”.

Devono leccarsi le ferite in casa Toyota, visto che il migliore è stato il campione in carica Nasser Al-Attiyah (quinto a 00H 11′ 46”), preceduto anche dalla Century del francese Mathieu Serradori (+ 00H 09′ 39”). Ancora una volta il qatariano ha dovuto fare i conti con tanti problemi tecnici, dovendo limitare i danni e cercare il piazzamento. Lo stesso discorso è valso per il 13 volte trionfatore di questa corsa Stephane Peterhasel: l’alfiere della Mini a pochi chilometri dal traguardo è stato rallentato da un guasto sulla sua macchina e quindi il tredicesimo posto a 00H 22′ 15” si giustifica anche per questo, mentre lo spagnolo Carlos Sainz (Mini) ha terminato in sesta piazza.

E Fernando Alonso? Lo spagnolo è stato decisamente sfortunato quest’oggi. Il due volte iridato ha infatti colpito nel corso della speciale una roccia (poco visibile), danneggiando la sospensione anteriore della sua auto dopo 160 km circa. Un danno considerevole che lo ha costretto a rimanere fermo circa due ore e mezza e ad accumulare un ritardo importante rispetto alla concorrenza. Con questi risultati Terranova comanda la classifica generale con un vantaggio di + 00H 04′ 43” su Sainz, e di 00H 06′ 07”su Al-Attiyah.

