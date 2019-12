Il percorso e le 12 tappe della Dakar ai raggi X: due Marathon potenzialmente decisive nel finale

Si avvicina giorno dopo giorno il momento tanto atteso della Dakar 2020, primo appuntamento di rilievo dell’anno nel mondo del motorsport. La 42esima edizione della Maratona del Deserto, in programma da domenica 5 a venerdì 17 gennaio, si svolgerà in Arabia Saudita e non più in Sud America con un percorso molto interessante ed impegnativo composto da 12 tappe per un totale di 7856 km da percorrere, dei quali ben 5097 saranno di prove speciali.

L’avventura dei 572 piloti iscritti comincerà il 5 gennaio da Jeddah con la prima tappa di 752 km (433 di trasferimento, 319 cronometrati) caratterizzati da vento, dune e rocce che porterà la carovana ad Al Wajh. Martedì 6 spazio al secondo capitolo della Dakar 2020 da Al Wajh a Neom (34 km di trasferimento, 367 di speciale) in una tappa tecnicamente non troppo complessa che rappresenterà un primo vero assaggio per gli equipaggi della navigazione saudita. Per moto e quad, la Al Wajh-Neom sarà valevole come prima parte della tappa “Super Marathon” in cui i piloti meglio classificati avranno a disposizione solo 10 minuti di assistenza ed in caso di ritiro si potrà tornare in gara ma in una classifica separata rispetto a quella principale.

Mercoledì 7 gennaio la carovana affronterà il meraviglioso circuito di Neom (85 km di trasferimento, 404 di speciale), un tracciato che si sviluppa al confine con la Giordania caratterizzato da una serie di canyon e montagne da esplorare su un fondo sabbioso in cui verrà raggiunto il punto più alto dell’intero Rally a 1400 metri di altitudine. Dopo due giornate a Neom, giovedì 8 ci si sposterà verso Al Ula per una quarta tappa da 676 km complessivi (453 cronometrati) su fondo sabbioso e ghiaioso ed in seguito verso Ha’il in una quinta giornata di gara da 353 km di speciale (210 di trasferimento). Venerdì 10 gennaio si concluderà la prima settimana della Dakar con una sesta tappa che potrebbe provocare gap molto importanti in classifica generale, infatti i 478 km di speciale fino a Riyadh saranno percorsi per la prima volta esclusivamente sulla sabbia e fuori strada a vantaggio di chi ha già esperienza nel deserto del Sahara.

Dopo la prima giornata di riposo in quel di Riyadh, gli equipaggi torneranno a gareggiare domenica 12 gennaio nella speciale più lunga della Dakar 2020 (546 km) con arrivo a Wadi Al-Dawasir per poi percorrere un loop da 713 km (474 cronometrati) molto veloce in cui sarà presente anche un tratto da 40 km completamente dritto. Con i suoi 891 km complessivi, la Wadi Al-Dawasir – Haradh di martedì 14 gennaio rappresenta la tappa più lunga del Rally, in cui i piloti dovranno essere molto precisi su un fondo questa volta quasi integralmente duro. Mercoledì 15 gennaio la Dakar entra nella fase cruciale con la prima tappa “Marathon” Haradh-Shubaytah (534 km di speciale nel temibile deserto Rub al-Jali), in cui i piloti non potranno contare sull’assistenza del team in caso di problemi tecnici. Giovedì 16 si replica con la seconda e ultima tappa “Marathon” da 744 km (379 di speciale) che riporterà la carovana a Haradh, mentre venerdì 17 si deciderà tutto con gli ultimi 374 km di prova speciale fino al traguardo di Qiddiyah.

Programma e itinerario

PRIMA TAPPA (5 gennaio): Jeddah – Al Wajh (752 km, 319 di speciale)

SECONDA TAPPA (6 gennaio): Al Wajh – Neom (401, 367 km di speciale)

TERZA TAPPA (7 gennaio): Neom – Neom (489 km, 404 km di speciale)

QUARTA TAPPA (8 gennaio): Neom – Al Ula (676 km, 453 km di speciale)

QUINTA TAPPA (9 gennaio): Al Ula – Ha’il (563 km, 353 km di speciale)

SESTA TAPPA (10 gennaio): Ha’il – Riyadh (830 km, 478 km di speciale)

SETTIMA TAPPA (12 gennaio): Riyadh – Wadi Al-Dawasir (741 km, 546 km di speciale)

OTTAVA TAPPA (13 gennaio): Wadi Al-Dawasir – Wadi Al-Dawasir (713 km, 474 km di speciale)

NONA TAPPA (14 gennaio): Wadi Al-Dawasir – Haradh (891 km, 415 km di speciale)

DECIMA TAPPA (15 gennaio): Haradh-Shubaytah (608 km, 534 km di speciale)

UNDICESIMA TAPPA (16 gennaio): Shubaytah – Haradh (744 km, 379 km di speciale)

DODICESIMA TAPPA (17 gennaio): Haradh – Qiddiyah (447 km, 374 km di speciale)