Martin Kolomy costretto al ritiro dopo un pauroso incidente nello shakedown

Arriva ancor prima della partenza ufficiale del 5 gennaio la notizia del primo ritiro alla Dakar 2020, in programma in Arabia Saudita fino al 17 gennaio. Il primo sfortunato protagonista a dover abbandonare la corsa, peraltro non ancora iniziata, è il 46enne ceco Martin Kolomy insieme al connazionale Jiri Stross. La coppia avrebbe dovuto prendere parte alla 41ma edizione della Maratona del Deserto nella categoria auto a bordo di una Ford F-150 Raptor del Team MP Sport, ma quest’oggi uno spettacolare incidente le ha di fatto precluso la possibilità di presentarsi allo start della prima tappa a Jeddah.

Kolomy, alla prima esperienza in automobile dopo nove partecipazioni tra i camion, ha perso il controllo della vettura nel corso dello shakedown odierno (una prova generale per verificare il corretto funzionamento dei mezzi) andando a ribaltarsi e a sbattere con la parte frontale contro una duna. Il ceco è stato successivamente trasportato in ospedale, dove gli è stata riscontrata l’incrinatura della terza vertebra. In ogni caso, come ha comunicato il team MP Sport, la macchina non ha potuto superare le verifiche tecniche in seguito ai danni riportati nell’incidente quindi non potrà prendere parte alla Dakar 2020.

