Prima tappa auto: vince a sorpresa Vaidotas Zala, Fernando Alonso è 11° e Al Attiyah quarto

Primo giorno di “scuola” per i piloti della Dakar. Il rally raid più famoso del mondo ha avuto inizio con la prima di dodici tappe che avranno al centro della scena la sabbia dell’Arabia Saudita, nuovo teatro della “Maratona del deserto” dopo il decennio sudamericano.

Nella Jeddah-Al Wajh da 752 chilometri complessivi con 433 di trasferimento e 319 di prova speciale, gli equipaggi hanno dovuto fare i conti con un percorso mediamente impegnativo, caratterizzato da un fondo molto variabile tra pietre, sabbia e terra. Costeggiando il Mar Rosso, ci si è diretti verso nord senza variazioni altimetriche di rilievo, a parte per un paio di salite affrontate nella prima parte della stage che hanno portato i protagonisti ad un picco di 400 metri sopra il livello del mare.

Ebbene, a sorpresa, tra le auto è stato il lituano Vaidotas Zala a fare la voce grossa e ad imporsi con il crono di 03H 19′ 04”. Una prova di grande solidità del pilota della Mini, autore di un gran finale e capace di precedere i suoi più titolati compagni di marca: il francese Stéphane Peterhansel (+ 00H 02′ 14”) e lo spagnolo Carlos Sainz (+ 00H 02′ 50”). Da sottolineare, in questo senso, anche la progressione del transalpino, guardingo nelle prime fasi, ma poi estremamente decisivo sul finire della speciale. Una graduatoria che conferma l’ottimo feeling della Mini su questo particolare percorso.

In quarta posizione la prima Toyota del campione in carica Nasser Al-Attiyah, in testa per metà di questa prima frazione. Successivamente, il qatariano ha perso posizioni e si è dovuto accontentare di tale piazzamento a 00H 05′ 33”. A seguire troviamo l’altra Toyota dell’olandese Bernhard ten Brinke (+00H 06′ 30”), la Century del francese Mathieu Serradori (+ 00H 06′ 55”), l’altra Mini dell’argentino Orlando Terranova (+ 00H 07′ 15”), il saudita della Toyota Yazeed Al Rajhi (+ 00H 11′ 46”), il russo Vladimir Vasilyev sempre su Mini (+ 00H 13′ 25′) e l’altra Toyota del tulipano Erik van Loon (+ 00H 13′ 58”). Appena fuori dalla top-10 Fernando Alonso. Lo spagnolo, sempre a bordo di una Toyota, e con navigatore Marc Coma, ha accusato un ritardo di 15’27” dal vertice, chiudendo comunque in crescendo.

