Prima tappa moto: Toby Price subito in vetta su Brabec e Walkner

Ha ufficialmente preso il via la Dakar 2020 e l’australiano Toby Price (KTM) si è subito portato al comando della competizione tra le moto. La corsa più dura del mondo ha iniziato il suo percorso con il primo stage da Jeddah ad Al Wajh che presentava 319 chilometri di prove speciali. La carovana ha mosso i primi passi seguendo in maniera quasi perfetta la costa saudita che costeggia il Mar Rosso e ha già dato le prime conferme riguardo i grandi favoriti per la vittoria finale.

Il vincitore della scorsa edizione, infatti, ha concluso la prima frazione al comando, distanziando di 2:05 lo statunitense Ricky Brabec (Honda) che era partito nel migliore dei modi in questo primo atto, mentre è terzo l’austriaco Matthias Walkner (KTM) a 2:40. Quarta posizione per l’argentino Kevin Benavides (Honda) a 4:31, quinta per il britannico Sam Sunderland (KTM) a 5:15 dopo una tappa con troppi alti e bassi, sesta per il cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) a 5:36, settima per lo spagnolo Joan Barreda Bort (Honda) a 7:51, ottava per l’argentino Luciano Benavides (KTM) a 8:52, nona per lo statunitense Andrew Short (Husqvarna) a 9:03, mentre è decimo il francese Adrien Van Beveren (Yamaha) a 9:52 dopo un avvio assolutamente tranquillo.

La prima tappa prende il via con Ricky Brabec che prende il comando sin dall’inizio e lo mantiene sia al primo intermedio del chilometro 47 sia a quello dopo 86 chilometri. La tappa vede un primo scossone al chilometro 105 con Toby Price che vola in vetta dopo un ottimo settore con 3:07 su Kevin Benavides e 3:24 su Adrien Van Beveren e Pablo Quintanilla. Quinto posto per Matthias Walkner a 3:29, mentre Sam Sunderland accusa già 5:40 di distacco.

Si arriva al 158° chilometro con Toby Price sempre al comando, ma alle sue spalle gli inseguitori si avvicinano. Ricky Brabec, infatti, si porta a soli 41 secondi dal leader, con Sam Sunderland che disputa un tratto eccellente e sale in terza posizione a 1:26. Quarto diventa Kevin Benavides a 2:17, con Matthias Walkner a 2:26 per un finale che si annuncia davvero serrato.

Toby Price reagisce e al chilometro 208 porta a 51 i secondi di margine su Brabec, quindi al terzo posto sale Walkner a 2:11, con Sunderland quarto a 2:15 e Quintanilla quinto a 3:54. Prosegue con cautela, invece, Van Beveren a 5:58, il francese cerca di tenersi lontano dai guai dopo due ritiri consecutivi nelle edizioni precedenti.

Al chilometro 254 prosegue il forcing di Price che allunga a 1:41 su Brabec, mentre Walkner rimane a 2:26 dalla vetta. Quarta posizione per Benavides a 3:53, quinta per Quintanilla a 4:27 che supera per un solo secondo Sunderland. La situazione rimane simile anche all’intermedio del 294° chilometro, con il leader che prosegue nel suo ottimo percorso di testa. Le ultime fasi della prima tappa non cambiano la classifica con Price che chiude in vetta con 2:05 su Brabec e 2:40 su Walkner. Quarta posizione per Benavides a 4:31 e quinto per Sunderland a 5:15.

