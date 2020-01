Quinta tappa auto: Carlos Sainz vince in grande stile e precede Al-Attiyah

Carlos Sainz si aggiudica in maniera sontuosa la quinta tappa della Dakar 2020 per quanto riguarda le auto e sale anche in vetta alla classifica generale. Oggi la carovana era impegnata nella Al-‘Ula – Hà’il, una frazione che presentava 353 chilometri di prove speciali e 211 di trasferimento. Il percorso era di quelli che non ammettono repliche. I protagonisti della corsa più dura del mondo si sono dimenticati delle coste del Mar Rosso e si sono dovuti addentrare nel deserto saudita, partendo tra la zona compresa tra Al Madinah e Tabuk, per raggiungere lo Jabal Shammar in direzione Hà-‘Il. Il profilo della tappa, ancora una volta, era tutto attorno ai 1000 metri di altitudine, con le dune come grandi protagoniste per ben il 41% della frazione, con 21% di sabbia e 23% su terra.

Il vincitore di questa quinta tappa è, quindi, Carlos Sainz (Bahrain JCW X-Raid team) con una seconda parte davvero da fuoriclasse che ha permesso all’esperto spagnolo di chiudere con un buon margine di 2:56 sul qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo) e di 6:11 sul francese Stephane Peterhansel (Bahrain JCW X-Raid team).

Quarta posizione per il saudita Yazeed Al Rajhi (Race World team) a 8:29, quinta per l’argentino Orlando Terranova (X-Raid Mini JCW team) a 8:29, sesta per il sudafricano Giniel De Villiers (Toyota Gazoo) a 11:46, settima per un solidissimo Fernando Alonso (Toyota Gazoo) a 12:23, ottava per il polacco Jakub Przygonski (Orlen X-Raid team) a 12:47, quindi nona per il francese Mathieu Serradori (SPT Racing) a 17:49 decima per il francese Pierre Lachaume (PH-Sport) a 18:32, quindi undicesima per l’olandese Bernhard Ten Brinke (Toyota Gazoo) a 20:14

La gara

La prova odierna ha visto un ottimo avvio per Stephane Peterhansel, ma già al chilometro numero 51 è Al Rajhi a salire in vetta con 19 secondi su Seaidan, quindi 55 su Ten Brinke. Quarta posizione per Peterhansel a 1:02, quinta per Przygonski a 1:06, sesta per De Viillers a 1:09 che precede Al-Attiyah a 1:16. Alonso, invece, è dodicesimo a 2:13. Anche al chilometro 103 si conferma Al Rahji al comando con soli 5 secondi di margine su Peterhansel che prova il recupero immediato, quindi è terzo Al-Attiyah a 25. Quarta posizione per Seaidan a 30 secondi, mentre è quinto un ottimo Sainz che risale e si porta a 1:25, superando Przygonski, Serradori e De Villiers che scivola a 3:00. Alonso nel frattempo scala un gradino e si porta in undicesima posizione a 2:22.

Si arriva al passaggio dei 152 chilometri e la situazione cambia in maniera radicale. Al comando passa Al-Attiyah con 31 secondi su Seaidan e 1:03 su Sainz. Quarta posizione per Al Rajhi a 1:53, che precede Przygonski a 2:00, quindi Terranova a 3:19, mentre scivola in settima posizione Peterhansel a 3:29. Fa addirittura peggio De Villiers che si ritrova decimo a 4:13, alle spalle anche di Ten Brinke a 3:51. Perde terreno, invece, Alonso che si ritrova in sedicesima piazza a 8:24 da Al-Attiyah.

Le emozioni, tuttavia, sono ancora ben lontane dall’essersi concluse. All’intermedio dei 250 chilometri, dopo una lunga tirata, cambia nuovamente il leader della classifica. Dopo un settore magistrale, infatti, è Sainz a volare in vetta con 12 secondi su Al-Attiyah. Per tutti gli altri i distacchi si fanno importanti. Terzo, infatti, è Terranova a 5:03, quarto Przygonski a 5:16, con De Villiers che rimonta rabbiosamente ed è quinto a 5:17. Peterhansel non va oltre l’ottava posizione a 6:09, con Alonso nono a 9:10.

Si arriva al passaggio dei 303 chilometri e Sainz mette in scena un vero e proprio show, distanziando di 1:56 Al-Attiyah e di 6:07 Peterhansel. Quarta posizione per Al Rahji a 7:22, quindi Terranova quinto a 7:24. Alonso ottavo a 11:09. Il forcing di Sainz non si ferma e lo spagnolo taglia il traguardo aumentando ancora il suo margine sugli inseguitori e vincendo la seconda tappa della sua Dakar 2020.

