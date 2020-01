Seconda tappa moto: Ross Branch conquista la frazione, crolla Toby Price

Ross Branch (KTM) fa sua la seconda tappa della Dakar 2020, la Al Wajh – Neom, che proponeva ai protagonista della corsa più dura del mondo 367 chilometri di prove speciali e appena 26 di trasferimento. Una giornata intensa sin dall’avvio che ha regalato grande battaglia, con diversi cambiamenti di scenario in vetta e, soprattutto, una battuta d’arresto non da poco per il leader di ieri, Toby Price, che lascia sulla sabbia saudita un gap in doppia cifra. Si annunciava grande battaglia in vista di questa Dakar 2020? A quanto pare il percorso sta confermando tutto quello che ci stavamo immaginando prima del via di Jeddah e lo spettacolo non manca.

Il successo odierno, con una splendida seconda metà di gara, è andato al pilota del Botswana, Ross Branch (KTM) con 1:24 di vantaggio sul britannico Sam Sunderland (KTM) e 2:21 sul cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna). Quarto posto per l’argentino Kevin Benavides (Honda) a 3:40, quinto per suo fratello Luciano (KTM) a 3:44, mentre è sesto lo spagnolo Joan Barreda Bort (Honda) a 4:57, dopo aver condotto a lungo la frazione odierna. Completano la top ten il cileno Josè Ignacio Cornejo Florimo (Honda) settimo a 4:58, quindi ottavo l’austriaco Matthias Walkner (KTM) a 5:59, nono il francese Xavier De Soultrait (Yamaha) a 6:08, mentre è decimo lo statunitense Andrew Short (Husqvarna) a 7:00. Pessima giornata, invece, per il vincitore di ieri, l’australiano Toby Price (KTM), solamente 14esimo a 12:13.

La frazione prende il via con Joan Barreda Bort subito all’attacco. Lo spagnolo, dopo 52 chilometri, prende la vetta della corsa con 10 secondi su Ross Branch, quindi 11 su Pablo Quintanilla. Alle loro spalle Franco Caimi a 37 e Matthias Walkner a 55. La situazione rimane pressochè immutata anche all’intermedio dei 104 chilometri, con Barreda Bort sempre in vetta con 19 secondi su Branch e 33 su Quintanilla. Perdono leggermente terreno Andrew Short a 1:17, Sam Sunderland a 1:30 e Luciano Benavides a 1:42. Parte malissimo, invece, Toby Price che accusa subito 8 minuti dai migliori.

La tappa sembra portare ad un dominio dello spagnolo della Honda, che comanda anche al chilometro 159, con un minuto su Branch e Quintanilla, ma tutto cambia all’intermedio dei 214 chilometri. Branch, infatti, conclude un settore eccellente e vola in vetta con 54 secondi su Quintanilla. Crolla, invece, Barreda Bort che precipita in ottava posizione a 3:47. Short si porta in terza posizione a 2:47, con Luciano Benavides a 2:51. Ancora lontanissimo, invece, Price a 13:24 dai migliori.

Branch si conferma in prima posizione anche al chilometro 264 con 1:04 su Quintanilla che prova il forcing finale, quindi è terzo Luciano Benavide a 2:51. Quarto Sunderland a 3:23, quinto Barreda Bort che risale leggermente, ma ora accusa 4:19 dal leader. Si arriva al passaggio dei 314 chilometri, quindi ormai al traguardo, con il pilota del Botswana sempre a dettare il ritmo con 53 secondi su uno scatenato Quintanilla e 3:14 su Sunderland, prima dei fuochi d’artificio finali. All’arrivo è Ross Branch a chiudere con il miglior tempo precedendo di 1:24 un ottimo Sam Sunderland. Terzo posto per Pablo Quintanilla a 2:21, quarto Kevin Benavides a 3:40, quinto Luciano Benavides a 3:44.

