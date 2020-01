Sesta tappa moto: Ricky Brabec vince ancora e allunga in classifica generale

Ricky Brabec si aggiudica la sesta tappa della Dakar 2020 per quanto riguarda le moto e si conferma in vetta alla classifica generale. La frazione odierna era la Ha’il – Riyadh di 833 chilometri complessivi, dei quali 477 di prove speciali e 353 di trasferimento. Una sfida non da poco per i protagonisti prima di godersi il primo, ed unico, giorno di riposo in programma domani. Il percorso prendeva il via da Hà’Il e si spingeva verso sud-ovest passando per la zona di Al Qaçim e Al Riyad nel Nafud as Sirr, prima dell’arrivo nella capitale del Paese saudita. La grande protagonista della frazione è stata la sabbia, presente nel 71% del tragitto, con il 19% di dune.

Lo stage è stato vinto da un attentissimo statunitense Ricky Brabec (Honda) con il tempo di 4 ore, 36 minuti e 28 secondi. Alle sue spalle lo spagnolo Joan Barreda Bort (Honda) con un distacco di 1:34, quindi è terzo l’austriaco Matthias Walkner (KTM) a 2:45. Quarta posizione per il cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) a 4:55, quinta per l’argentino Luciano Benavides (KTM) a 5:02, sesta per il cileno Josè Ignacio Cornejo Florimo (Honda) a 5:16 e settima per l’argentino Franco Caimi (Yamaha) a 8:13. Distacchi pesanti, quindi, per tutti gli altri, incominciando dal portoghese Paulo Gonçalves (Hero) a 8:16, quindi per lo slovacco Stefan Svitko (Slovnaft) a 10:56 e l’australiano Toby Price (KTM) a 16:33 che precede il francese Adrien Metge (Sherco) a 16:37 e lo statunitense Andrew Short (Husqvarna) a 35:06. Giornata da dimenticare per l’argentino Kevin Benavides (Honda) che, nel finale, è costretto allo stop per un problema meccanico proprio mentre stava puntando alla vetta della tappa e chiude con un distacco abissale. La sua Dakar, a livello di lotta per il titolo, si chiude oggi.

La gara

La frazione odierna scatta con Josè Ignacio Cornejo Florimo che prende il comando delle operazioni e si presenta al primo posto all’intermedio dei 57 chilometri, inseguito a 10 secondi da Kevin Benavides ed a 34 da Franco Caimi. Quarta posizione per Ricky Brabec a 44, quinta per Ross Branch a 50. Partono ad handicap Matthias Walkner, decimo a 1:32 e Toby Price, undicesimo a 1:39.

Subito un cambio di scenario al secondo intertempo, quello del 107° chilometro. In vetta si issa Kevin Benavides con 27 secondi sul rimontante Ricky Brabec, quindi a 33 troviamo Cornejo Florimo. Alle loro spalle risale Joan Barreda Bort, a 1:07, mentre è quinto Pablo Quintanilla a 1:10. Incrementano il loro ritmo Matthias Walkner, settimo a 1:31 e Toby Price, nono a 1:59.

Kevin Benavides mantiene la vetta anche al chilometro 165 con 30 secondi su Ricky Brabec e 1:01 su Barreda Bort che scalza Cornejo Florimo che scende in quarta piazza a 1:07. Matthias Walkner si porta in quinta posizione a 1:23, mentre Pablo Quintanilla e Luciano Benavides sono vicini. Male Toby Price, nuovamente undicesimo ma a 3:35.

Cambio di marcia per Ricky Brabec al chilometro 213. Mano a mano che la carovana si avvicina a Riyadh, infatti, il leader della generale passa a condurre con 26 secondi su Kevin Benavides e 1:09 su Matthias Walkner sempre più a suo agio nella tappa. Quarta posizione per Barreda Bort a 1:31, quinta per Pablo Quintanilla a 1:53, sesta per Luciano Benavides a 2:09. Scende in settima, invece, Cornejo Florimo a 2:22, con Toby Price decimo a 436, alle spalle di Andrew Short e Franco Caimin.

Ricky Brabec si conferma anche al passaggio dei 265 chilometri e allunga il suo vantaggio a 55 secondi su Kevin Benavides, mentre in terza posizione Matthias Walkner è già a 1:56. Quarto Barreda Bort a 2:03, quindi è quinto Pablo Quintanilla a 3:02. Sempre più staccato Toby Price, decimo a 5:51.

La tappa entra nel vivo e si arriva al passaggio dei 318 chilometri. La prima posizione è sempre di Ricky Brabec che, mantiene il suo margine nei confronti degli inseguitori. Al secondo posto troviamo Kevin Benavides a 52 secondi, quindi terzo Barreda Bort a 2:13, mentre è quarto Matthias Walkner a 2:54. Alle sue spalle Pablo Quintanilla a 3:10, Andrew Short a 3:11, mentre Toby Price è decimo a 5:47.

Le battute finali si fanno serrate: Ricky Brabec passa al comando anche al 425° chilometro, ma Kevin Benavides si porta a 25 secondi. Terzo posto per Barreda Bort a 2:14, quarto per Matthias Walkner a 2:49 con Andrew Short a 2:59. Crolla ad oltre 20 minuti Ross Branch per un problema alla gomma. Proprio sul più bello, tuttavia, Kevin Benavides è costretto allo stop per un problema tecnico e lascia sul terreno minuti su minuti. Ne approfitta Ricky Brabec per andare a vincere in scioltezza la tappa e rimpolpare il suo margine di vantaggio in classifica generale.

alessandro.passanti@oasport.it