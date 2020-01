Tappa 12 auto: Alonso sfiora la vittoria, terzo trionfo per Carlos Sainz

Carlos Sainz e la sua Mini hanno trionfato nella 42esima edizione della Dakar auto 2020 in Arabia Saudita. Una giornata storica, quella odierna, per il campione spagnolo, che a 57 anni raggiunge il terzo successo nella manifestazione con altrettante marche differenti, dopo aver superato tutti a bordo di Volkswagen nel 2010 e con Peugeot due anni fa.

In un colpo solo Sainz eguaglia dunque i suoi avversari più accaniti in questa edizione, il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) e il francese Stéphane Peterhansel (Mini), allo stesso modo vincitori di tre Dakar con tre case diverse. Nelle primissime posizioni fin dall’inizio, il madrileno ha saputo approfittare al meglio delle sbavature dei due rivali, con qualche errore di navigazione di troppo per il transalpino e la foratura devastante subita da Al-Attiyah due giorni fa quando la situazione in classifica era praticamente in parità. In realtà anche lo spagnolo ha dovuto superare un momento difficile nell’ottava frazione, ma la sua esperienza da ex pilota WRC ha fatto la differenza in questo tipo di situazione.

L’ultima tappa di questa Dakar, la Haradh – Qiddiya, era lunga appena 167 chilometri, una breve passerella finale dominata proprio da Nasser Al-Attiyah, che nonostante la distanza dall’iberico e la consapevolezza che il successo fosse molto difficile da conquistare ha saputo giocarsi le carte al meglio in vista della serrata sfida per il secondo posto con Peterhansel. Stamattina i due piloti erano stati separati da soli sei secondi ma il pilota della Toyota ha rapidamente consolidato la sua posizione, terminando la speciale con un margine di 3’31” su Peterhansel, che è diventato dunque complessivamente di 3’37”.

La top 5 della classifica è completata dalle due Toyota Hilux del saudita Yazeed Al-Rajhi (ottimo secondo oggi con 1’32” di ritardo) e del sudafricano Giniel de Villiers, bravo a tenersi alle spalle la Mini dell’argentino Orlando Terranova, terzo al traguardo oggi con 3’16” dal leader.

Al suo debutto nell’evento il due volte campione del mondo di Formula 1 Fernando Alonso ha davvero provato tutte le emozioni di questo contesto, tra grandi prestazioni, rotture, errori e un doppio ribaltamento nella tappa di mercoledì, ma è riuscito ad arrivare al traguardo nonostante il ritardo sia di più di 4 ore nella classifica finale. Peccato che la Top 10 sia sfumata con l’incidente sopra citato, che lo ha retrocesso fino alla tredicesima posizione finale, ma nella testa dello spagnolo non può che esserci soddisfazione per le tante tappe ben corse e anche oggi l’iberico ha corso bene, presentandosi all’ultimo rilevamento a poco più di un minuto dal miglior tempo, salvo poi cedere qualcosa nel finale e chiudere quarto a 3’25”, sei secondi davanti a Petherhansel.

