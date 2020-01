Tutti i piloti italiani al via: Cerutti e Gerini le punte, speranze di alta classifica

Prosegue il conto alla rovescia in vista della partenza della Dakar 2020, che scatterà ufficialmente domenica 5 gennaio da Jeddah. La 42ma edizione del Rally Raid più affascinante e famoso al mondo si disputerà per la prima volta in Arabia Saudita, dopo dieci anni consecutivi in Sud America, dunque si profila una gara molto interessante ed insidiosa per i 347 equipaggi iscritti nelle categorie auto, moto, quad, camion ed SSV. Abbastanza nutrita la rappresentanza italiana presente ai nastri di partenza della Dakar 2020, anche se le speranze di alta classifica sono ridotte al lumicino almeno sulla carta.

Partiamo dalle moto in cui il Bel Paese potrà contare su nove piloti al via della corsa con qualche ambizione di buon piazzamento in ottica classifica generale. Fari puntati in particolare sui due centauri del team Solarys Racing: Jacopo Cerutti e Maurizio Gerini. Il primo è alla quinta partecipazione nella Maratona del Deserto dopo aver dimostrato di poter valere la top20 con il fantastico 12° posto all’esordio nel 2016 ed il buon 20° ottenuto nel 2018, mentre il secondo è alla sua terza Dakar dopo il positivo 22° posto del 2018 ed il brillante 14° conquistato l’anno scorso sempre a bordo dell’Husqvarna FR 450 Rally. Per tutti gli altri azzurri in gara in questa categoria – Matteo Olivetto, Fabio Fasola, Mirko Pavan, Alberto Bertoldi, Cesare Zacchetti, Alessandro Barbero e Francesco Catanese – l’obiettivo principale sarà invece quello di arrivare al traguardo di Qiddiya.

Solo due equipaggi azzurri presenti tra le auto, con Andrea Schiumarini (seconda partecipazione, 54° nel 2019) ed Enrico Gaspari a bordo di una Mitsubishi Pajero WRC Plus per R Team proprio come il duo formato da Marco Carrara e Leonardo Cini, all’esordio assoluto in una Dakar insieme. Da registrare nei Side by Side la presenza di una vera e propria leggenda di questa gara, Camelia Liparoti, giunta alla dodicesima partecipazione consecutiva della Maratona del Deserto e alla terza a bordo del nuovo mezzo (in precedenza gareggiava nei quad). Purtroppo la nostra portacolori dovrà fare a meno della sua co-pilota designata Rosa Romero, costretta al forfait per un incidente in moto, che verrà sostituita dalla tedesca Annett Fischer. Chiudiamo con i camion, in cui l’Italia potrebbe sognare anche un ingresso nella top10 con l’equipaggio guidato da Claudio Bellina, capace di arrivare 13° nel 2019.

