Fernando Alonso prosegue l'avvicinamento: prende parte all'Ula-Neom Rally

Fernando Alonso e Marc Coma sono pronti a prendere parte all’Ula-Neom Rally, il terzo round del Saudi Desert Rally Championship, il campionato rally dell’Arabia Saudita, Nazione che. com’è ben noto, ospiterà per la prima volta una edizione della Dakar dal 5 al 17 gennaio prossimi. Si tratterà, quindi, della terza gara della coppia spagnola dopo la Lichtenburg 400 in Sudafrica e il Rally del Marocco del Mondiale FIA cross-country.

Alonso e Coma, inoltre, hanno già avuto modo di saggiare il terreno sul quale si correrà la Dakar, con una manciata di chilometri percorsa nella giornata di ieri con la loro nuova Toyota, e che sarà l’unica occasione che potranno effettuare dato che gli organizzatori della corsa più dura del mondo non permettono di guidare laddove si svolgerà la corsa di gennaio. In questo modo la corsa che scatta oggi e si concluderà sabato avrà un valore speciale, anche per il team Toyota.

L’Ula-Neom vedrà principalmente strade sterrate, un tipo di scenario che l’organizzazione della Dakar ha già annunciato che sarà ripetuto a gennaio (simile rispetto a quello che Alonso e Coma hanno già affrontato in Marocco), anche se ci saranno anche alcune piccole zone tra le dune. Saranno 4 giorni di gare con quasi 1.400 chilometri di percorso dei quali più della metà saranno contro il tempo. Fernando Alonso, quindi, avrà un vantaggio notevole, del quale né Carlos Sainz, né Nani Roma, né Stéphane Peterhansel potranno godere, ovvero testare in anticipo terreno e condizioni dell’Arabia Saudita in vista della Dakar 2020.

