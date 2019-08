Fernando Alonso si lancia verso la Dakar 2020: sposato il progetto Toyota, primo test al Rally

Nuova avventura per Fernando Alonso che, dopo aver vinto due Mondiali di Formula Uno e la 24 Ore di Le Mans per due volte (con tanto di trionfo nel Mondiale WEC), si cimenterà con i Rally: l’obiettivo dell’asturiano è quello di essere competitivo per la Dakar 2020, il Rally Raid più prestigioso e importante.

Manca ancora l’ufficialità ma ormai è quasi certo che il 38enne sarà impegnato in Arabia Saudita dal 5 al 17 gennaio del prossimo anno.

Oggi Toyota ha diffuso un comunicato che non lascia molto spazio all’interpretazione: si legge che Fernando Alonso e Toyota Gazoo Racing uniranno nuovamente le forze per i prossimi mesi e l’asturiano sarà al volante della Toyota Hilux, veicolo che parteciperà alla Dakar. Il pilota lavorerà dunque con il team Dakar nell’ambito di un intenso programma di allenamento e test con la Hilux soprattutto in Europa, Africa e Medio Oriente. La prima tappa sarà il Rally Harrismith 400, in Sudafrica dal 13 al 14 settembre.

Fernando Alonso non smette dunque di stupire e si rilancia ancora una volta: era rimasto in attesa di possibili novità dalla Formula Uno ma non sembrano esserci sedili disponibili nella massima categoria automobilistica per la prossima stagione e così il due volte Campione del Mondo si è spostato verso nuovi lidi, alla ricerca di nuovi stimoli e di nuove sfide per esaltare al massimo tutto il suo talento.

Il suo copilota dovrebbe essere l’esperto Marc Coma che ha già vinto la Dakar in sella alla KTM ma si attendono ancora delle conferme, non sarà semplice essere competitivo in una corsa di questo tipo ma la classe dello spagnolo è in grado di adattarsi a qualsiasi terreno.