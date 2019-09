Incidente per Fernando Alonso nella Lichtenburg 400: la Toyota Hilux si ribalta, equipaggio ok

Fernando Alonso e il sogno della Dakar 2020. La partecipazione del due volte campione del mondo di F1 alla Maratona del deserto non ha ancora i crismi dell’ufficialità ma lo spagnolo si sta preparando in maniera scrupolosa per essere al via del rally raid più famoso del mondo a bordo della Toyota Hilux.

Per questo motivo, Fernando e il suo navigatore Marc Coma (cinque volte vincitore della Dakar) si sono cimentati nella Lichtenburg 400, quinta tappa del campionato sudafricano di Cross Country, allo scopo di portare avanti nel migliore dei modi la propria preparazione in vista di quel che sarà. Tuttavia, Alonso e Coma, in terza posizione, sono stati protagonisti di un incidente spettacolare (ribaltamento della Toyota), che per fortuna non ha avuto conseguenze sull’equipaggio ma è costato tanto in termini di tempo.

Come se non bastasse, oltre agli otto minuti per rimettere in strada il mezzo, Alonso e Coma hanno dovuto fare i conti con uno stormo di uccelli che ha danneggiato nuovamente il parabrezza della Hilux, costringendo Coma a reggerlo fino alla bandiera a scacchi. Per i tanti inconvenienti, i due iberici non sono rientrati in classifica ma di sicuro l’esperienza fatta è stata da insegnamento per l’asturiano che, mai come questa volta, ha compreso cosa voglia dire affrontare un rally raid.

Molte prime volte e ancora tante cose che dobbiamo capire. Mi sono ribaltato, abbiamo riparato l’auto, abbiamo guidato con gli occhiali da motocross e dovuto “mangiare” la polvere, poi abbiamo ancora corso senza parabrezza e forato ulteriormente. Un apprendimento molto intensivo…Ci vediamo presto con altro ancora ”, le parole di Nando che, anche con un pizzico di ironia, ha commentato quanto accaduto.

giandomenico.tiseo@oasport.it