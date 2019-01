La Dakar nel Mondiale cross country rally dal 2020? Trattative in corso tra FIM e organizzazione

Potrebbe non essere un’utopia l’approdo della Dakar, dal 2020, nel calendario del Mondiale cross country rally. L’uomo che sta tentando una simile impresa risponde al nome di Jorge Viegas, che è in questi giorni a Lima per cercare di dar vita alla sua idea, forse non così pazza.

Dalle pagine di Marca emerge una chiara visione da parte del numero uno della FIM in relazione al suo viaggio in Perù: “Non è un caso. Per prima cosa, perché è la prima prova del 2019, e poi perché è necessario darle importanza, cosa che la FIM ha un po’ trascurato. Per parte mia è la terza volta che vorrei inserire la Dakar nel Mondiale rally della FIM. Un altro motivo è che una delle promesse del mio mandato è di dare più importanza a quei continenti che hanno maggiore difficoltà a svilupparsi nel motociclismo. Il Sudamerica è un continente con tante federazioni e tante possibilità di far bene, ma mancano i mezzi, gli strumenti“.

Viegas, inoltre, ammette che con il direttore della Dakar, Etienne Lavigne, i contatti in corso sono positivi: l’idea sarebbe di dare al leggendario rally raid il doppio dei punti di tutte le altre gare del Mondiale, oltre che di creare un regolamento congiunto che unisca entrambi i mondi. Il portoghese, però, sa bene che non sta a Lavigne decidere cosa fare, perché la Dakar è anche una manifestazione automobilistica (e non solo), e quando si parla di auto entra in gioco la FIA, con cui il vertice massimo della FIM non vuole avere assolutamente niente a che fare.