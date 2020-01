Kimi Raikkonen potrebbe tornare a un suo vecchio amore. Il pilota finlandese di F1 dell’Alfa Romeo Racing, ultimo pilota a vincere il titolo piloti con la Ferrari, starebbe facendo delle valutazioni circa il suo futuro. E’ ragionevole pensare, infatti, che Kimi possa chiudere la sua carriera nel Circus nel 2020 e provare nuovamente l’avventura nel mondo del rally.

Non si tratterrebbe di una prima assoluta per Raikkonen, come detto, dal momento che il finnico prese parte al WRC nelle stagioni 2010 e 2011 con la Citroën C4, giungendo in decima posizione nella graduatoria finale e ottenendo come miglior risultato un quinto posto nel rally di Turchia del 2010. Ecco che, in un’intervista concessa al magazine Red Bull Red Bullettin, il 40enne nativo di Espoo ha detto che vincere il Mondiale di rally lo interessa particolarmente, anche perché nessuno è mai riuscito a imporsi sia in F1 che in questa categoria. Non resta che attendere gli sviluppi, ma indubbiamente l’ex pilota della Rossa ha propositi ambiziosi.

