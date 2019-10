Ufficiale: Fernando Alonso parteciperà alla Dakar 2020!

Dopo mesi di voci, adesso c’è l’ufficialità: Fernando Alonso sarà al via dell’edizione 2020 della Dakar con la Toyota, in quella che per lui è una nuova avventura nel mondo dell’automobilismo a 360 gradi, oltre l’universo della F1 che gli ha dato i due titoli mondiali su Renault nel 2005 e nel 2006.

Non era mai accaduto che un Campione del Mondo di F1 si cimentasse nel più famoso rally raid del mondo, che per la prima volta nella storia si correrà in Arabia Saudita. In verità, soltanto due ulteriori piloti di F1 si erano spinti fino alla partecipazione in una Dakar di un’altra epoca. Il primo è stato il belga Jacky Ickx, uno tra i più grandi piloti in senso complessivo che il mondo abbia mai conosciuto, dato che ha corso praticamente ovunque e ha anche vinto il rally raid nel 1983. L’altro, ugualmente celebre per la storia della Dakar, è il francese Jean-Louis Schlesser, vincitore nel 1999 e 2000 e passato soltanto in maniera assai fugace nella categoria automobilistica a ruote scoperte più celebre del mondo.

Copilota di Alonso, nel team Toyota Gazoo Racing, sarà Marc Coma. Gli altri piloti scelti dalla Toyota saranno Nasser Al-Attiyah, Giniel De Villiers e Bernhard Ten Brinke. La Dakar avrà inizio il 5 gennaio.