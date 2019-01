Xavier De Soultrait chiude davanti nell'ultima Marathon, ma la vittoria va a Sunderland

Il francese Xavier De Soultrait si aggiudica la quinta tappa della Dakar 2019. la Moquegua – Arequipa, che prevedeva 776 km totali con 345 di speciale per le moto, ma la vittoria non è sua. L’alfiere dello Yamalube Yamaha Official Rlly Team ha concluso lo stage odierno, che andava a completare il ciclo delle “Marathon” con il tempo di 4 ore, 15 minuti e 11 secondi, bruciando proprio in extremis l’austriaco Matthias Walkner (Red Bull KTM Factory Team) che si è fermato ad appena 9 secondi. Terza posizione per lo spagnolo Lorenzo Santolino (Sherco TVS Rally Factory) a soli 37 secondi dalla vetta.

Quarta posizione per il francese Adrien Van Beveren (Yamalube Yamaha Official Rlly Team) a 1:03, quinta per lo statunitense Andrew Short (Rockstar Energy Husqvarna) a 1:13, sesta per l’argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Team) a 1:13, settima per lo slovacco Stefan Svitko (Slovnaft Team) a 1:42, ottava per l’australiano Toby Price (Red Bull KTM Factory Team) a 2:22, nona e decima per gli statunitensi Skyler Howes (Klymciw Racing) e Ricky Brabec (Monster Energy Honda) rispettivamente 2:37 e 3:23 dalla vetta, quindi 11esima per l’argentino Kevin Benavides (Monster Energy Honda) a 3:23, e 12esima per il cileno Pablo Quintanilla (Rockstar Energy Husqvarna) che era addirittura salito al comando dello stage al chilometro 227 con 14 secondi su Andrew Short. Paulo Gonçalves, ottavo fino a questa mattina, si è dovuto ritirare per una brutta caduta al chilometro 155 della speciale. Per il portoghese si tratta del quinto ritiro alla Dakar con la possibile rottura della mano destra e una notevole botta alla testa. Lusitano, tra l’altro, condizionato anche da un problema alla milza ai nastri di partenza di questa Dakar.

Ad aiutare Gonçalves si è fermato Sam Sunderland, che è il vero vincitore di tappa: l'organizzazione infatti ha neutralizzato il tempo speso per il soccorso del portoghese e dunque il miglior tempo è suo: 4 ore, 11 minuti e 48 secondi.

In classifica generale mantiene il comando Ricky Brabec con il tempo totale di 16:51.34 con 2:52 sullo stesso Sunderland e su Pablo Quintanilla.

Domani è previsto un giorno di riposo, per cui si tornerà a gareggiare domenica con la Arequipa-San Juan de Marcona (839 km, 317 di speciale per moto e quad, 810 km, 291 di speciale per auto, camion e SxS).

