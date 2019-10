Air New Zealand mostra all'Irlanda le uscite... Dai quarti di finale della Coppa del Mondo!

Non c'è nulla da fare: quando la pubblicità è fatta in modo ironico risulta piacevole anche se si è i protagonisti in negativo del messaggio. E' quello che certamente hanno pensato i tifosi irlandesi vedendo lo spot di Air New Zealand, compagnia di bandiera della Nuova Zelanda, rilasciato proprio in corrispondenza del match valido per i quarti di finale della Coppa del Mondo di rugby.

Il video, che imita un briefing sulla sicurezza pre-volo di Air New Zealand ed è stato pubblicato sul feed Twitter della compagnia aerea, avvisa i fan della squadra di Joe Schmidt, che hanno vinto due delle ultime tre partite contro gli All Blacks, che possono aspettarsi "alcune imminenti turbolenze” allo stadio di Tokyo sabato.

Viene poi detto loro di allacciare le cinture in vista dell'haka pre-match di All Blacks, "in modo che non fuggano troppo presto", mentre i dispositivi elettronici portatili devono essere riposti in tasca, in modo da evitare di essere lanciati sulla tv.

I bambini dovrebbero anche essere riposti nelle apposite sedi "nel caso in cui il linguaggio diventi colorito", mentre ai fan viene consigliato di mettere la testa tra le mani in posizione accovacciata se gli All Blacks dovessero segnare al primo tentativo.

Insomma uno spot simpatico fa sempre il suo dovere.