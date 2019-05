Alex Goode, i festeggiamenti non finiscono mai: ancora vestito "da partita" dopo 2 giorni

Sono giorni indimenticabili per Alex Goode, rugbista dei Saracens freschi di Champions Cup. Prima il titolo di miglior giocatore europeo, poi la Champions League con la sua squadra e il titolo di miglior giocatore...

Troppe emozioni da gestire, serve dell'alcol e allora via per i pub, ancora con il suo abito "da partita". Alex prende l'aereo con la divisa dei Saracens addosso e poi parte nel suo tour alcolico; le sue foto con il marsupio fanno il giro del web e fanno ridere tutti gli appassionati.

Poi non se ne sa più nulla per qualche ora fino a oggi, finalmente, quando appare la sua divisa per terra. Il tour è finito, la lavatrice e la doccia possono fare il loro dovere.