Anche il Millenium Stadium diventa un ospedale: ospiterà 2000 posti letto

La notizia era già nota da qualche giorno ma vedere le prime immagini fa una certa impressione, soprattutto per chi in questo posto ci è stato ma per assistere a spettacolari partite di rugby e non certo per essere curato.

Questo posto è il Millenium Stadium, anzi Principality Stadium di Cardiff, uno dei teatri del rugby che ospita le partite della nazionale gallese, uno dei luoghi di culto per tutti quegli appassionati che ogni anno prendono l'aereo per andare a seguire la propria nazionale.

La casa del rugby gallese diventa dunque ospedale, in occasione di questa emergenza Coronavirus: 2000 posti letti saranno a disposizione una volta finiti i lavori. Il nuovo ospedale si chiama "Dragon's Heart" (chiaro riferimento ai Dragoni del Galles) e 300 posti letto sono stati resi disponibili già dalla domenica di Pasqua.

I lavori sono iniziati solo due settimane e la struttura è già pronta: normalmente per questo tipo di operazione sono necessari circa due anni. Una corsa contro il tempo e contro il Coronavirus, in un'atmosfera davvero molto particolare.