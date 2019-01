Un'altra italiana nella Challenge Cup 2019-20! Rovigo e Calvisano si giocano un posto in Europa

Il movimento della palla ovale italiana può esultare! Il prossimo anno ci sarà una squadra del nostro Top 12 in Challenge Cup. Dopo diversi anni in cui le formazioni italiane hanno sempre sfiorato l’obiettivo, è arrivata finalmente l’ufficialità di un’italiana in finale di Continental Shield e, dunque, con il pass assicurato per la prossima edizione del secondo torneo continentale.

Tra il 30 marzo ed il 20 aprile, Calvisano e Rovigo si sfideranno nelle semifinali del Continental Shield e la vincente non solo avrà il diritto di volare a Newcastle per giocarsi il trofeo il 10 maggio, ma acquisirà il diritto di partecipare alla Challenge Cup 2019-2020, una storica occasione per una società del massimo campionato italiano.