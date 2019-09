All Blacks subito in testa nel girone dell'Italia: la Nuova Zelanda batte il Sudafrica 23-13

Ci attendavamo delle risposte e delle risposte abbiamo ricevuto. La sfida tra Nuova Zelanda e Sudafrica non valeva soltanto per il primato del girone, ma anche per capire se gli All Blacks sono battibili in questo Mondiale. Nonostante una falsa partenza, grazie all’ottima fase difensiva della squadra di Rassie Erasmus, la Nuova Zelanda è venuta fuori con un paio di accelerazioni che hanno chiuso la partita nel giro di mezz’ora. I gocatori di Hansen, forse, non si trovano ancora a meraviglia in campo aperto, ma gli All Blacks restano la squadra da battere - e la squadra più completa - alla faccia di tutte le altre pretendenti. Sarà davvero dura batterli, a meno di fare la partita perfetta e sperare in una loro giornata no. Il Sudafrica, invece, dopo un attivo avvio si è sciolta come neve al sole, non riuscendo più a controstare il gioco neozelandese. Troppa indisciplina e qualche varco di troppo, infatti, hanno dato semaforo verde ai campioni in carica: ok la reazione nella ripresa, ma alla fine non hanno più avuto la forza di aggredire davvero la Nuova Zelanda quando il risultato vedeva solo 4 lunghezze di distanza tra le due squadre. Intanto, domani, in caso di successo con punto di bonus offensivo, l’Italia potrebbe essere in testa al girone (segui il live contro la Namibia).

Cronaca

Sudafrica subito in vantaggio grazie ad un calcio di Pollard, vantaggio che dà fastidio alla Nuova Zelanda che fatica a fare più di due fasi di gioco in impostazione. C’è molta imprecisione tra gli All Blacks, con il Sudafrica che si difende con precisione. Gli Springboks sbagliano però una touche, regalando palla agli avversari con il recupero di Mo’unga che si guadagna un calcio in posizione centrale: trasformata dallo stesso mediano d’apertura neozelandese. Da quel momento si sblocca la squadra di Hansen che va in meta in rapida successione con Bridge (24’) e Scott Barrett (27’).

Si attendono i cambi di Erasmus, ma è Hansen ad inserire Taylor e Tuipulotu ad inizio ripresa. Il Sudafrica parte forte e riapre subito il match con la meta di du Toit che trova il varco dopo un raggruppamento, meta seguita dal drop di Pollard che riporta gli Springboks a 4 punti di distanza. La Nuova Zelanda ragiona con la testa e torna con un break di vantaggio al 67’ con la precisione di Mo'unga al calcio. Gli All Blacks la chiudono con un calcio di Beauden Barrett. Negli ultimi 10 minuti niente reazione del Sudafrica, con la Nuova Zelanda che attacca tenendo serrata la fase difensiva per non beccare contropiede. Finisce così 23-13 con gli All Blacks che si assicurano subito il primo posto nel girone.

Video - Cosa significa l'Haka degli All Blacks? Eccola con il testo tradotto 00:48

Tabellino

Nuova Zelanda-Sudafrica 23-13

NUOVA ZELANDA: 15 Beauden BARRETT, 14 Sevu REECE, 13 Anton LIENERT-BROWN, 12 Ryan CROTTY, 11 George BRIDGE, 10 Richie MO'UNGA, 9 Aaron SMITH, 8 Kieran READ, 7 Sam CANE, 6 Ardie SAVEA, 5 Scott BARRETT, 4 Sam WHITELOCK, 3 Nepo LAULALA, 2 Dane COLES, 1 Joe MOODY. A disposizione: 16 Codie TAYLOR, 17 Ofa TU'UNGAFASI, 18 Angus TA'AVAO, 19 Patrick TUIPULOTU, 20 Shannon FRIZELL, 21 TJ PERENARA, 22 Sonny Bill WILLIAMS, 23 Ben SMITH. Ct: Steve Hansen

SUDAFRICA: 15 Willie LE ROUX, 14 Cheslin KOLBE, 13 Lukhanyo AM, 12 Damian DE ALLENDE, 11 Makazole MAPIMPI, 10 Handré POLLARD, 9 Faf DE KLERK, 8 Duane VERMEULEN, 7 Pieter-Steph DU TOIT, 6 Siya KOLISI, 5 Franco MOSTERT, 4 Eben ETZEBETH, 3 Frans MALHERBE, 2 Malcolm MARX, 1 Steven KITSHOFF. A disposizione: 16 Bongi MBONAMBI, 17 Tendai MTAWARIRA, 18 Trevor NYAKANE, 19 RG SNYMAN, 20 Francois LOUW, 21 Herschel JANTJIES, 22 François STEYN, 23 Jesse KRIEL. Ct: Rassie Erasmus

I punti: 2’ calcio Pollard (S); 22' calcio Mo'unga (N), 24’ meta Bridge (N), tr Mo'unga (N), 27’ meta Scott Barrett (N), tr Mo’unga (N); 47' meta du Toit (S), tr Pollar (S), 60' drop Pollard (S); 67’ calcio Mo'unga (N), 71’ B.Barrett (N)

Arbitro: Jérôme Garcès (Francia)

***