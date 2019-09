Argentina, la terra del rugby: i Pumas vogliono stupire il mondo

Ma il loro obiettivo è in realtà molto più ampio: dimostrare al mondo che l'Argentina si è affermata come terra mondiale della palla ovale, nonostante i cliché duri a morire e contro l'onnipresenza del calcio, simbolo indiscusso della cultura popolare.

Agosto 1961. Ernesto «El Che» Guevara si reca clandestinamente in Argentina per incontrare l'allora presidente Arturo Frondizi. Nessuno lo sa, ma sarebbe stata l'ultima visita del «Comandante», allora ministro dell'industria cubana, nel suo paese natale. Sulla strada dall'aeroporto di Ezeiza al palazzo presidenziale, il convoglio segreto passa vicino allo stadio del San Isidro Club (SIC), uno dei più importanti club di rugby dell'Argentina. «Come vanno le cose per il SIC?» Chiese il Che all'autista. «Come sta chi, signore?» Con questa risposta, Guevara si rende conto che il rugby non è in realtà una passione condivisa dalla maggior parte dei suoi compatrioti. E corregge rapidamente: «Voglio dire, come va il Rosario Central?», una delle squadre più rinomate del paese. Con questo aneddoto raccontato nella biografia «El Che Guevara » scritta dal giornalista e storico argentino Hugo Gambini, si dimostra il poco interesse per questo sport importato dagli inglesi e la struttura sociale del rugby.

Calcio / rugby: storia comune

Il debutto della palla ovale in Argentina è abbastanza difficile da distinguere da quello del calcio. Questo per almeno due motivi. In primo luogo, nell'Argentina della metà del diciannovesimo secolo, i due sport (rugby e calcio) non sono ancora chiaramente differenziati: i pochi dati affidabili che gli storici hanno sulle circostanze del loro insediamento sono a volte ambigui. Gli sport con la palla includono regole che non sono ancora state fissate ufficialmente, a livello nazionale o internazionale. In secondo luogo, quando è possibile una chiara differenziazione, sono comunque in genere praticati negli stessi club e dagli stessi individui. Queste sono le strutture sportive più antiche, create e gestite esclusivamente dagli inglesi per facilitare la pratica del canottaggio, del cricket o del tennis a beneficio della loro piccola comunità di espatriati che li praticheranno. E furono il punto di partenza dello sviluppo degli sport di squadra in cui si usavano i palloni.

Pumas ArgentinaEurosport

Ma, a differenza del calcio, il rugby non sarà oggetto di un forte investimento simbolico in relazione alla rivendicazione di una «identità argentina». Secondo un regolamento che risale al 1907, «ogni giocatore nato in Sud America era considerato come argentino, mentre era considerato britannico ogni giocatore nato sotto la bandiera britannica o nordamericana, o soggetti britannici o nordamericani che non erano nati in Sud America». L'anno seguente venne introdotta la nozione di Extranjeros: gli argentini sono «uomini nati nel paese» e stranieri «quelli nati in qualsiasi altra parte del mondo». Il tradizionale confronto su un campo di rugby tra Argentinos ed Extranjeros termina nel 1935, per mancanza di un numero sufficiente di giocatori; viene sostituito per quattro anni da partite tra «squadre argentine» e «squadre straniere», che vengono a loro volta eliminate nel 1939. Ma soprattutto, il rugby non svolgerà mai un ruolo simile a quello del calcio in termini di rivendicazione d'identità. In questo senso, non ha dato origine allo sviluppo di rappresentazioni specifiche di uno «stile di gioco argentino » che avrebbe potuto opporsi a uno «stile di gioco britannico ».

Un'etichetta difficile da togliere

La difficoltà nel dare al rugby a un «identità del paese » è forse dovuta alla sua appartenenza tradizionale all'élite argentina, a differenza del calcio, che tocca tutti gli strati della popolazione. Anche Ernesto Guevara de la Serna, proveniente da una famiglia benestante di Rosario, ha giocato a rugby nel CSI durante la sua infanzia. La famosa citazione «Il calcio è uno sport per signori praticato da bruti, il rugby è uno sport per bruti praticato da signori, è una frase ricorrente in Argentina », spiega Martin Caparros, giornalista e scrittore argentino. «Se i calciatori erano di carnagione più scura, fragili, poveri, ignoranti, i giocatori di rugby erano biondi, ben fatti, ben educati, buoni sportivi. Questo perché non avevano bisogno di quei soldi."

Per il giornalista, questa immagine diffusa descrive uno sport che, in Argentina, continua a essere un marker sociale. In realtà, è un'opinione non condivisa da tutti. «È vero che in origine il rugby era borghese ed elitario in Argentina, ma si è evoluto, sebbene in Francia e altrove continuino a vederci così », aveva detto al mondo Gonzalo Quesada, ex internazionale argentino (38 partecipazioni) e allenatore dello Stade Français (2013-2017), ora vice di Mario Ledesma, allenatore della Nazionale. «È grazie al costante progresso dei Puma, dal 1965 fino al successo del 2007, quando arrivammo terzi, che questo sport non è più esclusivo. Oggi, nei club argentini, c'è un mix sociale»

Argentina, patria del rugbyGetty Images

Pumas, un soprannome nella confusione

Se il migliore della Coppa del Mondo del 1999 ha menzionato queste due date, è perché sono al centro della storia del rugby bianco azzurro. Durante la loro prima traferta in Sudafrica 54 anni fa, gli argentini vinsero per la prima volta contro i temibili Junior Springboks (11-6), i primi a ereditare il soprannome di «Pumas». La sua origine è principalmente legata a una sbagliata interpretazione di diversi giornalisti, che purtroppo confusero il giaguaro presente sullo stemma della squadra con il suo cugino felino. Un errore mai corretto dagli argentini, che accettarono volentieri questo nome fuorviante ma malgrado tutto, lusinghiero.

La vera svolta nella storia del rugby argentino arriva in Francia, in occasione della sesta Coppa del Mondo. Un terzo posto conquistato contro i «Blues » (34-10), che avevano già battuto nella partita inaugurale (17-12), è diventato sinonimo di successo per dare inizio a una nuova era nel rugby argentino. «Nel 2007 c'è stata un'esplosione d'entusiasmo in Francia e questo sport è diventato più popolare, le iscrizioni ai club sono aumentate del 20% dopo il Mondiale », ha dichiarato Adolfo Etchegaray, ex capitano dei Pumas.

Argentina, patria del rugbyGetty Images

Matera, il portavoce

Una performance che sperano di replicare gli uomini di Mario Ledesma e il suo capitano Pablo Matera. La terza linea dei Jaguares, squadra anch'essa allenata da Gonzalo Quesada, simboleggia perfettamente questo problema di calcio/rugby in Argentina. La mancanza di fervore attorno alla palla ovale non ha risparmiato i sentimenti del giocatore alto 1,93, cui la tendenza lo ha naturalmente indirizzato verso lo sport più popolare del paese. «A 17 anni, sono andato a un raduno nazionale dei Pumitas per i nati nel '91 (è nato nel 1993), che stava preparando il campionato del mondo. Non sono stato selezionato perché non avevo giocato molto» dice El Capitan, « ma sono tornato l'anno successivo per il raduno dei nati nel '92, ed è allora che ho iniziato a dare maggiore importanza al rugby. »

Matera sa di dover guidare i suoi Puma il più lontano possibile in Giappone, mentre i dubbi nascono dubbi sul suo futuro internazionale. Perché questo eccezionale giocatore ha deciso di firmare allo Stade Français di Parigi, dopo il Super Rugby 2020 (ha giocato nella finale dell'edizione 2019 con i Jaguares). E una regola si applica ai Puma: i giocatori che giocano all'estero non possono essere selezionati. Originario di Mendoza, una città dell'Argentina occidentale famosa per la sua strada del vino, Pablo Matera e i suoi compatrioti non si augurano che una cosa: assorbire il successo del 2007 e dimostrare che l'Argentina è una terra di rugby che conta a livello mondiale.