Il XV dell'Italia contro il Canada: 10 cambi di formazione per O'Shea

Dieci i cambi nel XV iniziale rispetto alla gara d’esordio vinta contro la Namibia. Matteo Minozzi – entrato a partita in corso realizzando l’ultima meta del match contro la formazione africana – tornerà a vestire la maglia n.15 con Hayward spostato al centro insieme a Michele Campagnaro che conquisterà il suo quinto cap nella rassegna iridata dopo i 4 collezionati quattro anni fa in Inghilterra. Sulle ali agiranno Tommaso Benvenuti e Giulio Bisegni, all’esordio al Mondiale. Mediana inedita formata da Tommaso Allan – che dopo la partita contro la Namibia è diventato il terzo marcatore di sempre con 301 punti segnati – e Callum Braley.

Con la maglia numero 8 scenderà in campo Braam Steyn – unica terza linea confermata dal primo minuto – con Negri e Polledri che completeranno il reparto. Capitano di giornata sarà Dean Budd che per la terza volta guiderà in campo i suoi compagni in Nazionale e che sarà affiancato da David Sisi. In prima linea conferma per Bigi con Ferrari e Lovotti ai suoi lati.

In panchina troveranno spazio Zani, Quaglio, Riccioni, Ruzza, Mbandà, Palazzani, Canna e Bellini, tutti scesi in campo nel match inaugurale ad eccezione del numero 16 azzurro.

" Contro la Namibia abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato. Il prossimo step si chiama Canada e abbiamo solo la partita di giovedì in testa. Loro sono al primo match e vorranno partire con il piede giusto. Noi vogliamo imporre il nostro gioco e portare a casa un risultato importante. Conor O’Shea. "

" La partita contro la Namibia ora fa parte del passato. Vogliamo mostrare il nostro vero valore contro il Canada e conquistare il secondo obiettivo che ci siamo prefissati. Gradi di capitano? Sempre una emozione, ma al Mondiale ha un sapore particolare. Dean Budd. "

I precedenti

Nove i precedenti tra le due squadre con 2 vittorie per il Canada e 7 per gli Azzurri, di cui ultima iridata risale alla fase a Gironi della Rugby World Cup 2015 dove l’Italia ribaltò il passivo iniziale riuscendo a battere la squadra guidata dall’attuale allenatore del Benetton, Kieran Crowley, per 23-18, mentre l'ultimo scontro in ordine cronologico è datato giugno 2016 durante il primo tour estivo dell'Italia targata O'Shea vinta dagli Azzurri 20-18 in Canada.

Arbitro del match sarà il gallese Nigel Owens che dirigerà un incontro dell’Italrugby per l’undicesima volta.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Matteo MINOZZI (Wasps, 14 caps)*

14 Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 60 caps)*

13 Michele CAMPAGNARO (Harlequins, 44 caps)*

12 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 21 caps)

11 Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 13 caps)*

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 52 caps)

9 Callum BRALEY (Gloucester, 3 caps)

8 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 34 caps)

7 Jake POLLEDRI (Gloucester, 11 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 20 caps)

5 Dean BUDD (Benetton Rugby, 24 caps) – capitano

4 David SISI (Zebre Rugby Club, 7 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 26 caps)

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 22 caps)

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 38 caps)*

A disposizione

16 Federico ZANI (Benetton Rugby 10 caps)

17 Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 12 caps)*

18 Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 5 caps)*

19 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 16 caps)*

20 Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 19 caps)*

21 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 35 caps)

22 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 37 caps)

23 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 20 caps)*

***