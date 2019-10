Conor O’Shea ha annunciato il XV titolare che affronterà il Sudafrica nella terza giornata del Gruppo B della fase a gironi dei Mondiali, con l’Italia che arriva a questo appuntamento (venerdì 4/10 alle 11:45) con due vittorie su due conquistate contro Namibia e Canada.

Il ct irlandese ha confermato Matteo Minozzi come estremo, mentre sulle ali ci saranno Tommaso Benvenuti e Michele Campagnaro. Jayden Hayward confermato come centro dopo la partita contro il Canada, oltre all’inserimento di Luca Morisi. In mediana torna la coppia formata da Tommaso Allan e Tito Tebaldi, già vista all’opera contro la Namibia, con Allan che è salito al 3° posto nella classifica dei marcatori italiani di tutti i tempi con 310 punti e 2° nella storia dell’Italia ai Mondiali dietro a Diego Dominguez (98 punti).

Record per Sergio Parisse

Torna a guidare gli azzurri Sergio Parisse che diventerà così l’azzurro più presente di sempre ad un Mondiale con 15 presenze, oltre a questo supererà anche Brian O’Driscoll nella classifica dei giocatori più presenti con le rispettive Nazionali raggiungendo quota 142 caps. In terza linea Jake Polledri e Braam Steyn, in seconda Dena Budd e David Sisi, in prima Ferrari, Bigi e Lovotti. In panchina troveranno posto Zani, Quaglio, Riccioni, Ruzza, Zanni, Negri, Braley e Canna.

Video - Si fanno 20mila km in bici per consegnare il fischietto della Coppa del Mondo 01:07

La formazione titolare

15 Matteo MINOZZI (Wasps, 15 caps),

14 Tommaso BENVENUTI (Benetton, 61 caps),

13 Luca MORISI (Benetton, 28 caps),

12 Jayden HAYWARD (Benetton, 22 caps),

11 Michele CAMPAGNARO (Harlequins, 45 caps),

10 Tommaso ALLAN (Benetton, 53 caps),

9 Tito TEBALDI (Benetton, 34 caps),

8 Sergio PARISSE (Toulon, 141 caps),

7 Jake POLLEDRI (Gloucester, 12 caps),

6 Abraham STEYN (Benetton, 35 caps),

5 Dean BUDD (Benetton, 25 caps),

4 David SISI (Zebre, 8 caps),

3 Simone FERRARI (Benetton, 27 caps),

2 Luca BIGI (Zebre, 23 caps),

1 Andrea LOVOTTI (Zebre, 39 caps)

A disposizione del Ct O'Shea

16 Federico ZANI (Benetton, 12 caps),

17 Nicola QUAGLIO (Benetton, 13 caps),

18 Marco RICCIONI (Benetton, 6 caps),

19 Federico RUZZA (Benetton, 17 caps),

20 Alessandro ZANNI (Benetton, 116 caps),

21 Sebastian NEGRI (Benetton, 21 caps),

22 Callum BRALEY (Gloucester, 4 caps),

23 Carlo CANNA (Zebre, 38 caps)

Video - L'intervistatore sbaglia "Dean Budd, capitano del Canada...": la sua faccia è tutta da ridere 00:13

