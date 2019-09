E finalmente si è vista una bella Italia. Non era stato così contro la Namibia, nonostante le 7 mete realizzate, e questa volta si sono ammirati approccio, mentalità e maggiore concretezza in fase offensiva. C’è ancora qualcosa da aggiustare in fase difensiva, in vista delle gare contro Sudafrica e Nuova Zelanda, ma gli azzurri hanno mostrato un altro volto in campo. O’Shea ha modificato qualcosa, con 10 cambi rispetto alla formazione base, ma hanno tutti convinto, a partire dal triangolo Polledri-Negri-Minozzi che dovrebbe partire sempre titolare. Con questa vittoria, e il relativo punto di bonus offensivo, gli azzurri volano a quota 10 punti e restano in testa al proprio girone anche dopo la seconda giornata. Risultato importantissimo per avvicinarsi alla qualificazione per i prossimi Mondiali (servirà il 3° posto). Diciamo che l’Italia ha fatto il suo, in attesa di sfidare i colossi, a partire dalla gara contro gli Springboks di venerdì 4/10 (alle 11:45 ore italiane).

Cronaca

Italia subito vicina alla meta con il gioco a piede di Minozzi per Braley, ma salva tutto Parfrey evitando il vantaggio degli azzurri. Italia che va comunque avanti con il calcio di Allan e all’8’ c’è la meta di Steyn che in uscita da una mischia va dritto per dritto eludendo l’arrivo di tre difensori canadesi. È un grande avvio per la Nazionale di O’Shea che va in meta anche con Budd servito da Campagnaro dopo il prezioso lavoro di Minozzi. Anche il Canada ha la sua chance, ma LeSage manca clamorsamente una meta dopo un passaggio al bacio di Ardron che era riuscito ad evitare un placcaggio. I nordamericani salgono di ritmo, ma l’Italia riesce a difendersi.

Budd, Hayward - Italia-Canada - 2019 Rugby World Championship - Getty ImagesGetty Images

Buon avvio anche ad inizio secondo tempo con l’Italia che trova subito la terza meta con Negri che deve solo tuffarsi dopo lo splendido assist di Polledri. Gli azzurri continuano a spingere e al 57’ arriva la meta tecnica: Bigi non schiaccia l’ovale, ma c’è il fallo di Heaton che consegna direttamente i 7 punti all’Italia che conquistano quindi il punto di bonus offensivo. Bellini realizza la quinta meta per gli azzurri, poi arriva anche la prima meta per i canadesi che vanno a segno con Ardron in inferiorità numerica, ma l’arbitro annulla tutto per un in avanti precedente. I nordamericani riescono comunque ad andare a segno con la meta di Coe sul lancio di Nelson. Nel finale arrivano comunque le mete di Zani e Minozzi per il definitivo 48-7 che consegnano un’Italia diversa dopo quanto visto contro la Namibia.

La statistica

5 - Per il quinto Mondiale consecutivo, l’Italia riesce a conquistare due vittorie nella competizione. È sempre successo dal 2003, quindi dalla composizione dei gironi a 5 squadre.

Il Tweet

Finalmente...

Il migliore

Jake POLLEDRI - Puntuale in fase difensiva, decisivo nell’aprire il gioco per gli estremi. Gli manca solo la meta. Anche contro la Namibia aveva avuto un ottimo approccio: dovrebbe giocare sempre titolare.

Tabellino

Italia-Canada 48-7

ITALIA: 15 Matteo MINOZZI, 14 Tommaso BENVENUTI, 13 Michele CAMPAGNARO, 12 Jayden HAYWARD, 11 Giulio BISEGNI, 10 Tommaso ALLAN, 9 Callum BRALEY, 8 Abraham STEYN, 7 Jake POLLEDRI, 6 Sebastian NEGRI, 5 Dean BUDD, 4 David SISI, 3 Simone FERRARI, 2 Luca BIGI, 1 Andrea LOVOTTI. A disposizione: 16 Federico ZANI, 17 Nicola QUAGLIO, 18 Marco RICCIONI, 19 Federico RUZZA, 20 Maxime MBANDÀ, 21 Guglielmo PALAZZANI, 22 Carlo CANNA, 23 Mattia BELLINI. Ct: Conor O’Shea

CANADA: 15 Pat PARFREY, 14 Jeff HASSLER, 13 Ben LeSAGE, 12 Nick BLEVINS, 11 DTH VAN DER MERWE, 10 Peter NELSON, 9 Gordon McRORIE, 8 Tyler ARDRON, 7 Lucas RUMBALL, 6 Mike SHEPPARD, 5 Josh LARSEN, 4 Conor KEYS, 3 Matt TIERNEY, 2 Eric HOWARD, 1 Hubert BUYDENS. A disposizione: 16 Benoît PIFFERO, 17 Djustice SEARS-DURU, 18 Jake ILNICKI, 19 Luke CAMPBELL, 20 Matt HEATON, 21 Jamie MACKENZIE, 22 Ciaran HEARN, 23 Andrew COE. Ct: Kingsley Jones

I punti: 3’ calcio Allan (I), 8’ meta Steyn (I), tr Allan (I), 13’ meta Budd (I), tr Allan (I), 44’ meta Negri (I), tr Allan (I), 59’ meta tecnica Italia, 62’ meta Bellini (I); 69’ meta Coe (C), tr Nelson (C); 73’ meta Zani (I), tr Canna (I), 79’ meta Minozzi (I), tr

Arbitro: Nigel Owens (Galles)

Ammoniti: 59’ Heaton (Canada)

***