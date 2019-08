Italia, i 31 convocati di O'Shea per i Mondiali in Giappone: 23 i debuttanti

Dopo la brillante vittoria contro la Russia di ieri, il commissario tecnico della Nazionale italiana di rugby Conor O’Shea ha emesso la lista dei 31 convocati (dei quali ben 23 saranno debuttanti) per la Rugby World Cup 2019 che si disputerà in Giappone dal 20 settembre. Andiamo, quindi, a conoscere l’elenco dei giocatori che prenderanno il via per il Paese del Sol Levante, dopo la scrematura dei 44 iniziali.

Il capitano, ovviamente, sarà Sergio Parisse, alla sua quinta presenza nella manifestazione iridata come Mauro Bergamasco e Brian Lima, un traguardo davvero notevole. L’Italia avrà un compito non semplice in questo Mondiale 2019, dato che sarà protagonista di un “girone di ferro” con Nuova Zelanda, Sudafrica, Namibia e Canada. Le parole di Conor O’Shea:

" Scegliere i 31 giocatori per la Rugby World Cup e parlare con chi non continuerà l’avventura insieme a noi – si legge nel comunicato ufficiale sul sito della Federazione italiana Rugby – probabilmente è stata la cosa più dura che ho fatto da quando sono nel mondo del rugby. E’ un sogno per tutti rappresentare l’Italia al Mondiale. E’ difficile perché tutti hanno meritato di essere qui. Dal 2 giugno scorso abbiamo iniziato un lavoro importante e già parlare con Castello e Violi, primi atleti a cui è stata comunicata la scelta di non proseguire insieme a noi il cammino, non è stato facile. Adesso tutti i ragazzi hanno una responsabilità in più per la maglia che indossano, per i tifosi e per tutti i giocatori che sono rimasti a casa "

" Rispetto a quando ho cominciato il mio percorso adesso abbiamo una squadra sicuramente più in forma – prosegue O’Shea – con una competizione interna più elevata e con un rendimento che soprattutto nell’ultimo periodo ha dimostrato che possiamo giocarcela contro squadre blasonate quando esprimiamo il nostro miglior gioco. Quando siamo sotto pressione dobbiamo avere la lucidità di prendere le giuste decisioni nei vari momenti della partita che possono sempre cambiare. Al Mondiale dobbiamo vincere assolutamente contro Namibia e Canada per poi concentrarci sulle altri due grandi sfide che abbiamo. Io credo che contro il Sudafrica, con questo gruppo, ogni giorno si possa creare una opportunità "

I convocati dell'Italia per i Mondiali di rugby 2019

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 23 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 36 caps)

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 19 caps)

Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 10 caps)

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 2 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby 8 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 20 caps)

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 8 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Svincolato 104 caps)

Seconde Linee

Dean BUDD (Benetton Rugby, 21 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 13 caps)

David SISI (Zebre Rugby Club, 6 caps)

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 113 caps)

Flanker/n.8

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 17 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 18 caps)

Sergio PARISSE (Tolone, 139 caps) – capitano

Jake POLLEDRI (Gloucester, 9 caps)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 31 caps)

Mediani di mischia

Callum BRALEY (Gloucester, 2 caps)

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 32 caps)

Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 33 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 49 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 34 caps)

Centri

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 57 caps)

Michele CAMPAGNARO (Harlequins, 43 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 26 caps)

Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 18 caps)

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 12 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 18 caps)

Matteo MINOZZI (Wasps, 12 caps)

Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 21 caps)

