Italia vincente al debutto: è solo la seconda volta in 9 edizioni del Mondiale

Primo hurrà per gli azzurri che partono con un successo in questo Mondiale grazie al 47-22 alla Namibia. Una vittoria che convince in pochi, ma che resta comunque un fatto storico: l’Italia trova subito un successo nella fase finale di una Coppa del Mondo, cosa successa solo nel 1991. Era il 5 ottobre del '91 quando l’Italia di Bertrand Fourcade superò per 30-9 gli Stati Uniti al Cross Green di Otley, Mondiale in cui gli azzurri conclusero al 3° posto nel proprio girone alle spalle di Nuova Zelanda e Inghilterra.

Tutti i debutti al Mondiale per gli azzurri

Partita Edizione Nuova Zelanda-ITALIA 70-6 1987 ITALIA-Stati Uniti 30-9 1991 ITALIA-Samoa Occidentali 18-42 1995 Inghilterra-ITALIA 67-7 1999 Nuova Zelanda-ITALIA 70-7 2003 Nuova Zelanda-ITALIA 76-14 2007 Australia -ITALIA 32-6 2011 Francia-ITALIA 32-10 2015 ITALIA-Namibia 47-22 2019

Da allora sono arrivati solo ko, anche pesanti alla prima giornata, considerando che gli azzurri hanno affrontato due volte la Nuova Zelanda (2003 e 2007), Inghilterra, Australia e Francia. La vittoria contro la Namibia può dare un qualcosa in più? Era sicuramente importante vincere e farlo con il punto di bonus offensivo, ma anche in questo caso sarà difficile ottenere qualcosa di più che il 3° posto nel girone.

