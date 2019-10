La formazione del Sudafrica contro l’Italia: dieci cambi per gli Springboks

Venerdì 4 ottobre alle ore 11.45 italiane l’Italia ed il Sudafrica si sfideranno in quella che per entrambe sarà la terza gara nella Coppa del Mondo di rugby: il match molto probabilmente determinerà chi passerà ai quarti di finale come seconda classificata della Pool B, che comprende anche la Nuova Zelanda.

A Shizuoka gli Springboks affronteranno gli azzurri con ben dieci cambi rispetto alla formazione che ha agevolmente battuto la Namibia, tornando ad un XV del tutto simile a quello che ha iniziato contro gli All Blacks, segno che il Sudafrica, nonostante la netta superiorità, non prenderà sottogamba la sfida con gli azzurri.

Questa la formazione del Sudafrica per la sfida contro l’Italia:

15. Willie le Roux (Toyota Verblitz, 57 caps)

14. Cheslin Kolbe (Stade Toulousain, 11 caps)

13. Lukhanyo Am (Cell C Sharks, 11 caps)

12. Damian de Allende (DHL Stormers, 42 caps)

11. Makazole Mapimpi (Cell C Sharks, 10 caps)

10. Handré Pollard (Vodacom Bulls, 43 caps)

9. Faf de Klerk (Sale Sharks, 26 caps)

8. Duane Vermeulen (Vodacom Bulls, 50 caps)

7. Pieter-Steph du Toit (DHL Stormers, 51 caps)

6. Siya Kolisi (DHL Stormers, 45 caps) – capitano

5. Lood de Jager (Vodacom Bulls, 41 caps)

4. Eben Etzebeth (DHL Stormers, 81 caps)

3. Frans Malherbe (DHL Stormers, 33 caps)

2. Bongi Mbonambi (DHL Stormers, 31 caps)

1. Tendai Mtawarira (Cell C Sharks, 113 caps)

A disposizione:

16. Malcolm Marx (Emirates Lions, 28 caps)

17. Steven Kitshoff (DHL Stormers, 42 caps)

18. Vincent Koch (Saracens, 16 caps)

19. RG Snyman (Vodacom Bulls, 18 caps)

20. Franco Mostert (Gloucester, 34 caps)

21. Francois Louw (Bath, 71 caps)

22. Herschel Jantjies (DHL Stormers, 6 caps

23. Frans Steyn (Montpellier, 62 caps)

