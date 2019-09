La guida completa alla Coppa del Mondo di Antonio Raimondi

Pool B: Italia, il compito è arduo

Noi (intesi come italiani) siamo sempre alla ricerca di un posto tra le prime otto del mondo. Considerato il girone in cui siamo inseriti, verrebbe da dire che siamo destinati ad altri quattro anni d’attesa. Difficile pensare di poter battere una tra Nuova Zelanda e Sudafrica, anche se gli Springboks li abbiamo battuti, ma in una storia completamente diversa a Firenze nel 2016. Gli altri due avversari sono Namibia (gara d’esordio domenica 22 alle 6.15) e Canada. Il nostro mondiale sta in queste due partite, da vincere, senza tentennamenti per dare un senso al fatto che possiamo essere considerati professionisti di questo sport, in quanto frequentatori del più grande torneo di rugby. Noi facciamo parte della pool B che potenzialmente con All Blacks e Springboks una delle finali più probabili, visto che i percorsi di Nuova Zelanda e Sudafrica si potrebbero incrociare, dopo l’esordio (domenica 21 alle 10.45) soltanto in finale.

Pool A: qui ci si diverte!

Nella Pool A ci sono Irlanda, Scozia, Giappone, Russia e Samoa. La Russia l’abbiamo incontrata a San Benedetto in agosto e sappiamo essere marginale. I rubli ci sono, ma c’è tutta una filiera da mettere in “on-place” e forse per i russi sarebbe più efficace puntare decisamente sulla versione olimpica del rugby. L’Irlanda è la favorita del girone, arriva al mondiale da numero 1 di ranking mondiale che proprio nel pre-mondiale ha mostrato qualche segno di imperfezione. Anche l’Irlanda sembra imperfetta con qualche segno di cedimento, dopo essere stata splendida nel 2018. La sensazione è che abbia avuto il picco di rendimento troppo presto, un po’ come era accaduto nel 2015, dove si smarrì anche a causa della perdita di un giocatore fondamentale come Paul O’Connell. Anche in questa squadra 2019 c’è un giocatore fondamentale quel Jonathan Sexton che da tempo mostra i segni del logorio di una carriera straordinaria. Nei quarti di finale la Pool A incrocia con la Pool B quindi con All Blacks e Springboks. Il girone A è comunque divertente perché la Scozia potrebbe diventare preda. Ha esperienza superiore a tutte le altre ma il Giappone ambisce a fare la sorpresa. Gioca in casa, ma non è questo il fattore più importante. I giapponesi hanno fatto un percorso di crescita che giustifica le ambizioni. Organizzazione, velocità e un mescolamento di cultura giapponese con quella dei tanti giocatori che hanno origini fuori dal Giappone. Infine, nel girone c’è la mina vagante di Samoa che forse non sta attraversando il miglior momento della sua storia, ma che alla World Cup può diventare pericolosa.

Pool C: Inghilterra logica favorita, poi Francia e Argentina

Nella Pool C Inghilterra, Francia e Argentina si giocano i due posti disponibili per i quarti. La poule si completa con Stati Uniti e Samoa. Gli Stati Uniti costituiscono un mercato miraggio per il rugby mondiale, nel gioco a sette stanno crescendo attorno al progetto olimpico, ma il gioco a quindici è un’altra storia e il campionato professionistico nazionale fatica a trovare spazio e credibilità. Per Samoa vale la solita storia. Tante nazioni pescano da Samoa, Tonga e Fiji, tanti giocatori subiscono le pressioni dei club, e di conseguenza il potenziale in campo è ridotto. È un discorso che porta lontano e che mette in discussione tutto il sistema globale e la ridistribuzione dei ricavi.

L’Inghilterra è la logica favorita del girone, l’unica che anche nell’emisfero sud e in particolare in Nuova Zelanda è riconosciuta con chance di vincere il torneo. Eddie Jones ha lavorato bene. L’Inghilterra ha difesa solida, gioco al piede, ball carrier in quantità per giocare in avanzamento, spirito e passione. Forse manca di X-factor di squadra nel senso che è molto legata alla struttura voluta di Eddie Jones e non è detto che nella difficoltà sia in grado di abbandonare uno schema per un gioco d’interpretazione delle situazioni. Insomma, di inventare un proseguimento differente da quello pianificato a tavolino. Di certo non può permettersi di non raggiungere i quarti come quattro anni fa. Di certo passare non è scontato perché Francia e Argentina sono avversari che nel giorno buono possono battere chiunque.

La Francia di Brunel (probabilmente sarebbe più corretto dire di Galthié) ha cambiato i propri parametri di selezione. Una Francia capace di reggere l’intensità di gioco delle migliori, diventa automaticamente pericolosa, perché la qualità dei giocatori c’è. In più c’è una maggior struttura (animation offensive) all’interno della quale i giocatori francesi possono esprime la propria qualità. La storia ha dimostrato che la Francia, seppur divisa e incasinata nei rapporti tra giocatori e allenatori, ha sfiorato l’impresa di battere gli All Blacks nella finale del 2011. Curiosamente quello è stato l’ultimo acuto della nazionale francese, prima di un declino costante che dura ormai da otto anni.

La prima giornata ci dirà molto perché la Francia affronterà l’Argentina (sabato 21 alle 8.45) e viene alla mente la Coppa del Mondo del 2007 e la clamorosa punizione inflitta dagli argentini ai francesi che giocavano in casa. Era un’argentina che si ritrovava con giocatori che avevano cercato fortuna, non senza umiliazioni, nei grandi club europei e in particolare francesi. Un’emozionante rivalsa sportiva per gli argentini. Oggi l’Argentina è il risultato di una struttura completamente diversa. Un sistema che funziona e che ha anche rivoluzionato il modo di giocare argentino che sembra aver perso il punto di forza della mischia ordinata. È un’Argentina che ha raggiunto quell’intensità di gioco che la Francia deve mostrare di avere raggiunto e questa potrebbe essere la chiave dello scontro diretto.

Pool D: Fiji promette exploit, Australia e Galles puntano in alto

La Pool D vive soprattutto sui possibili exploit di Fiji. Georgia e Uruguay sono di un livello inferiore, per quanto la Georgia sia un test di verifica per ogni mischia ordinata. Australia e Galles si autocertificano come in grado di vincere la Coppa del Mondo, ma in subordine rispetto a Nuova Zelanda, Sudafrica e Inghilterra. Fiji è la terza del girone, squadra che ha imparato a giocare la mischia ordinata e che può creare panico nelle difese avversarie. Il Galles si sente offeso da quanto dicono in Nuova Zelanda ovvero che non hanno una reale chance di vincere il torneo. Certo si presenta al via avendo vinto il Sei Nazioni realizzando il grande slam. Gli infortuni hanno ridotto la qualità della rosa e questo a lungo andare potrebbe essere il vero problema di una squadra ben organizzata e con la forza morale per vincere qualsiasi partita. Senza i test di preparazione, che devono essere presi per quel che sono, il Galles si sarebbe presentato con una striscia di 14 vittorie, come neppure il Galles del rock & roll degli anni 70 aveva fatto. L’Australia è squadra piena di talento ma che nelle ultime stagioni ha sempre faticato a mantenere un rendimento costante. L’aver battuto la Nuova Zelanda nel Championship aumenta l’ottimismo di chi sa che può battere chiunque. Sicuramente Michael Cheika arriverà all’esordio con Fiji (sabato 21 alle 5.45) con i compiti ben fatti. Il problema sta nella capacità di eseguire bene il gesto tecnico sotto pressione. Se gli australiani riusciranno a mantenere alto il livello, anche per loro la finale diventa un traguardo più che credibile.

Cosa dobbiamo aspettarci?

Prima dell’inizio del torneo possiamo aspettarci un ritorno della prevalenza delle difese sugli attacchi. Possiamo aspettarci polemiche sugli arbitri perché troppe aree del gioco non sono state chiarite nell’ultimo anno: fuorigioco, situazione di placcato e placcatore per non dire del gioco pericoloso e dei possibili cartellini rossi e gialli che potrebbero con un episodio condizionare le partite. Avremo quasi due mesi per parlarne ed entrare più in profondità nei vari argomenti.

Godiamoci la festa e tutti i colori del rugby, perché nella prima fase avremo modo di vedere anche quelle squadre che raramente possiamo vedere ma che rappresentano completamente lo spirito dello sport che amiamo.

di Antonio Raimondi